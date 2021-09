'Dankzij blockchain ben je kotbaas vanaf 50 euro'

De Gentse starter Immotokens maakt gebruik van blockchaintechnologie om immoprojecten in digitale schijfjes te verkopen. 'Daarmee wordt vastgoed als investering veel toegankelijker.'

Immotokens zegt beleggen in vastgoed te democratiseren door mensen te laten investeren via tokens: stukjes software die de eigenaar mee het recht geven op de inkomsten die een pand genereert.

'Je kan het vergelijken met vastgoedcertificaten', zegt oprichter Edgar Warmoes, die al jaren als consultant actief is in de sector, onder meer bij de projectontwikkelaar ION. 'Het verschil is dat je met tokens een eigendom in veel kleinere stukjes kan opdelen, zodat een investering haalbaarder wordt voor veel meer mensen. Je kan een pand virtueel in 10.000 stukken verdelen, waardoor we investeringen mogelijk maken vanaf 50 euro. Elk deel geeft een investeerder recht op een tienduizendste van de huuropbrengsten en van de latere verkoopwaarde.'

Wie een token bezit, ontvangt dus eventuele inkomsten van een vastgoedproject, maar moet goed beseffen dat hij geen mede-eigenaar is. 'Het vastgoed is onze eigendom', zegt Warmoes. 'Je koopt juridisch een lening met het vastgoed als onderpand, niet het vastgoed zelf. We houden vooraf de roerende voorheffing in, maar eigenaars zullen de inkomsten uit de tokens wel op hun belastingaangifte moeten meegeven.'

Voorzichtige start

Immotokens start voorzichtig, met één studentenhuis in Elsene. Bij een volledige verhuring, en als onverwachte kosten uitblijven, moet dat tokenhouders een jaarlijks nettohuurrendement van 3,1 procent opleveren. 'We halen inkomsten via de commissies op de aankoop van de tokens en de verkoop van het vastgoed', zegt Warmoes. 'We onderhandelen ook om investeringen in grotere panden mogelijk te maken, zoals supermarkten of kantoren.'

Om het beheer van de tokens te beveiligen en te automatiseren maakt Immotokens gebruik van blockchaintechnologie. Dat soort digitaal logboek, dat in realtime alle transacties van verschillende partijen kan controleren en bijhouden, geldt als de motor waar bitcoin en andere virtuele munten op draaien.

'Het verschil met cryptomunten is dat onze tokens altijd vastgoed als onderpand hebben', zegt Warmoes. 'We bieden ook geen platform aan waarop gebruikers onze tokens onderling verhandelen of kunnen speculeren op prijsschommelingen.'

Van studentkot naar skiresort

'Het vastgoed waarin wordt geïnvesteerd, verkopen we uiteindelijk weer na 15 of 20 jaar', zegt Warmoes. 'De tokens worden dan omgezet in cash. Investeerders hebben dus de garantie dat ze worden terugbetaald.'