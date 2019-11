Databedrijf Collibra verhuist naar nieuw kantoor in Tour & Taxis

Na Accenture (foto) neemt ook Collibra binnenkort zijn intrek in een van de tien houten kantoren onder het immense dak van de Gare Maritime op de site Tour & Taxis in Brussel.

Collibra, de eerste Belgische techstart-up die uitgroeide tot een eenhoorn met een waardering van 1 miljard dollar, verhuist naar een houten kantoor in het Gare Maritime-gebouw op de site Tour & Taxis in Brussel.

Het databedrijf Collibra groeit als kool. Opgericht in 2008 als een spin-off van de VUB steeg het aantal medewerkers dit jaar van 400 naar 600. Volgend jaar mikt CEO en medestichter Felix Van de Maele wereldwijd op 1.000 medewerkers. In 2025 moeten dat er al 3.000 medewerkers zijn. Collibra heeft nu onder meer kantoren in België, de VS, Polen, Frankrijk en Australië.

Ook in België zijn er forse groeiplannen. Het bedrijf verhuist in de komende weken van hun vestiging in Neder-Over-Heembeek naar de Gare Maritime in Tour & Taxis. Dat vernam De Tijd op de vastgoedbeurs Mapic in Cannes. Ontwikkelaar Extensa, de vastgoedtak van Ackermans & van Haaren, en Collibra geven geen commentaar.

Twee verdiepingen

Collibra zal er de eerste twee verdiepingen - in totaal 3.000 vierkante meter - betrekken van een van de tien houten kantoren die onder het dak van de Gare Maritime worden gebouwd. Dat biedt ruimte voor zo'n 500 werkplekken. De facto kunnen er dus veel meer mensen hun uitvalsbasis hebben.

De verhuur van de houten kantoren loopt als een trein. De adviesgroep Accenture nam er eerder deze maand al een volledig houten kantoor voor zijn rekening. Ook Spaces (4.500 vierkante meter aan flexwerkplekken) en het reclamebedrijf Publicis (3.000 vierkante meter) verhuizen op korte termijn naar de site.

Goederenstation

Bosch-Siemens (4.500 vierkante meter) zal er zijn demoruimte en hoofdkantoor onderbrengen. Er zijn in totaal tien houten kantoren. Volgens onze informatie schommelen de huurprijzen in de Gare Maritime rond 185 euro per vierkante meter per jaar.

De Gare Maritime is een voormalig goederenstation met een overdekte oppervlakte van 40.000 vierkante meter. De stationshal, die in de jaren 80 verlaten werd en nadien compleet verkommerde, wordt volop omgetoverd tot een overdekte ministad. Het is onderdeel van Tour & Taxis, een site van meer dan 30 hectare.