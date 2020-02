‘De Luxemburgse vastgoedmarkt is hot hot hot'

Het EBBC Business Park in Senningerberg, vlak bij de Luxemburgse luchthaven, is een paradepaardje van Leasinvest.

Met 53 procent van zijn vastgoed in het Groothertogdom Luxemburg zit de verhuurder van kantoren en shoppingcenters Leasinvest Real Estate op rozen. In de gelijknamige hoofdstad gaat de groei onverminderd door en blijft de vraag groot.

De vastgoedportefeuille van Leasinvest heeft de voorbije 15 jaar een ingrijpende dubbele evolutie ondergaan. Enerzijds is het relatief belang van kantoorpanden (42% eind 2019) afgenomen in het voordeel van retailvastgoed (53%). Anderzijds zette het dochterbedrijf van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren volop in op het Groothertogdom Luxemburg. Op basis van de faire waarde tekent het Belgische vastgoed nog voor 31 procent. Enkele jaren geleden kwam Oostenrijk erbij als derde markt, vandaag goed voor 16 procent.

Een belangrijke aanwinst van Leasinvest vorig jaar was de aankoop van twee kantoorgebouwen in het EBBC Business Park, in de buurt van de Luxemburgse luchthaven. De vastgoedspeler legde daarvoor 47,3 miljoen euro op tafel en bezit nu vijf van de zes panden in het park. Leasinvest zal de overgenomen gebouwen moderniseren en uitbreiden met een restaurant, kinderopvang en fitness. Ook zal het de verdiepingen opsplitsen in kleinere units, waar veel vraag naar is.

'De Luxemburgse markt is hot hot hot. Je verbrandt er bijna je vingers aan', zegt CEO Michel Van Geyte met een kwinkslag. Maar dat de markt zeer goed loopt, heeft een keerzijde: 'Het is zeer moeilijk om sites te kopen die redelijke rendementen opleveren.' Bovendien zijn de Koreanen in Luxemburg actief geworden, wat de prijzen verder opdrijft.

Voor goede locaties in Brussel zijn de huurprijzen voor kantoren eindelijk aan het stijgen. Michel Van Geyte CEO Leasinvest

De grote vraag naar vastgoed heeft alles te maken met de sterke demografische groei in Luxemburg. De hoofdstad krijgt er elke twee jaar een stad ter grootte van Aarlen (zowat 30.000 inwoners) bij. Volgens de Leasinvest-topman zijn er twee redenen. Na New York is Luxemburg het grootste centrum ter wereld voor beleggingsfondsen. Het fiscale voordeel mag dan wel verdwenen zijn, de knowhow is er nog altijd. En de (kleine) Luxemburgse regering neemt snel en efficiënt beslissingen, waardoor het land aantrekkelijk is voor bedrijven. Ook zijn er nog de klassieke troeven, zoals de aanwezigheid van talrijke hoog opgeleide werkkrachten, de goede infrastructuur - vanaf 1 maart is het openbaar vervoer er gratis - en de veiligheid.

Ook in Brussel, waar Leasinvest dit en volgend jaar in de Europese wijk het kantoorgebouw Montoyer 14 herontwikkelt naar een houten, CO2-neutraal pand, ziet Van Geyte een positieve evolutie. 'Er is wat meer take up (de verhuring van oppervlakte, red.) en voor goede locaties stijgen de huurprijzen eindelijk.' Van Geyte ziet een verband met de aantrekkende economische activiteit en het mindere aanbod, al is een deel van de markt ingenomen door coworkingspelers.

Over de resultaten die Leasinvest in 2020 behaalde is de CEO best tevreden. 'Het was een superjaar. Onze EPRA-winst (de winst uit de kernactiviteiten die bepalend is voor het uitkeerbare dividend, red.) steeg met 29,5 procent. Dat is het resultaat van het werk van de voorbije twee, drie jaar.'