'De groei in de vastgoedsector duurt tot 2022'

Het vertrouwen in de vastgoedwereld blijft groot, blijkt op de vastgoedbeurs MIPIM. De geopolitieke onzekerheid heeft amper een impact. Te dure terreinen zijn wel een groeiend probleem.

Staat de Europese vastgoedsector aan de vooravond van een crisis? Die vraag lijkt de 26.800 deelnemers aan MIPIM in Cannes, de grootste beurs voor commercieel vastgoed in Europa, niet bezig te houden.

Het vertrouwen in de sector is groot, valt te horen. ‘De fundamentals zitten goed. Er is economische groei, al is die wat vertraagd', zegt James Brown, onderzoeker bij de makelaar Jones Lang LaSalle. 'Door de recente beslissingen van de ECB zien we de lage rentevoeten de eerste 18 à 24 maanden niet stijgen. De rendementen op vastgoed zijn misschien gedaald, maar liggen een paar honderd basispunten boven die van staatsobligaties. Nooit stond er zo veel geld te wachten van pensioen- en staatsfondsen. Alleen in de retail zijn er moeilijkheden.'

De toegenomen geopolitieke onzekerheid - door de handelsoorlog tussen de VS en China of de financiële onzekerheid over Italië - deert de vastgoedjongens amper. Vroeger was een crisis voldoende om een markt maanden te doen stilvallen. ‘We hebben ermee leren leven’, zegt een ontwikkelaar die zijn naam 'niet in de krant' wil.

Brexit

En de brexit dan? Het VK nam vorig jaar, na de VS, de meeste vastgoedinvesteringen voor zijn rekening. Londen blijft veruit de belangrijkste stad voor zulke investeringen, voor New York en Parijs.

‘De impact is veel kleiner dan verwacht', zegt David Hutchings, hoofd investeringsstrategie bij Cushman & Wakefield. 'Bedrijven verlaten Londen niet massaal. Vergeet niet dat de markt er gestabiliseerd is, terwijl de rendementen in concurrerende steden fors zijn gedaald.'

Kan een harde brexit schade aanrichten in het VK? ‘Het pond en de rente zullen dalen. Maar omdat de onzekerheid wegvalt, zien we de toestand snel stabiliseren. In elk geval in Londen’, stelt Hutchings.

Over een ding zijn de meeste vastgoedspelers het eens. Het wordt steeds moeilijker betaalbare terreinen te kopen, zowat overal in Europa. Bovendien stijgen de bouwkosten in sneltempo. Dat zet de marges onder druk. ‘Het zijn interessante tijden om projecten te verkopen. Minder om terreinen te kopen die je meteen wil ontwikkelen', zegt Paul Gheysens van de ontwikkelaar Ghelamco.