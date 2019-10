De man die 1,7 miljard dollar kreeg om op te rotten

M/V van de week | Adam Neumann

Toen het kaartenhuisje van de hippe Amerikaanse coworkingstart-up WeWork in september begon in te storten, verloren veel mensen veel geld. Miljarden dollars aan investeringen verdampten in een razend tempo. Maar minstens één iemand werd er schatrijk van: oprichter Adam Neumann. De man die het bedrijf in de prak reed, kreeg deze week 1,7 miljard dollar om op te rotten.

Neumann (40) stampte WeWork in 2010 uit de grond, in samenwerking met Miguel McKelvey, een bevriende architect. Het duo huurde een kantoorruimte in New York, van waaruit McKelvey winkelruimtes ontwierp en Neumann een bedrijf in kinderkleding - ‘Krawlers’ - van de grond wilde krijgen. Het idee achter Krawlers was kniebeschermers in de kruippakjes voor baby’s te naaien. Slogan: ‘Het is niet omdat ze het niet zeggen, dat ze geen pijn hebben.’ Het werd niets met Krawlers.

Samenhokkend in één ruimte kwamen de twee op een ander idee. Ze overtuigden hun huisbaas hen een leegstaande ruimte te laten herinrichten en in kleinere stukjes onder te verhuren aan starters en freelancers. Dat werd zo’n succes dat de twee er een eigen bedrijf rond bouwden. Met WeWork huurde het bedrijf leegstaande gebouwen, goot er met een hippe inrichting een millennialsausje overheen, en verhuurde het in kleine stukjes aan kleine huurders.

Het bedrijf groeide razendsnel. WeWork mocht coworking dan niet hebben uitgevonden, het bedrijf kwam op veel plaatsen synoniem te staan met de nieuwe manier van kantoor houden. Daarin was de charismatische Neumann een cruciale factor. De in Israël geboren ondernemer bleek een meester in het schetsen van een rooskleurige toekomst, een talent dat van pas kwam in een bijzonder kapitaal- intensieve business. Door de jaren heen wist hij zo’n 12 miljard dollar los te weken bij investeerders die ervan overtuigd waren dat Neumann met WeWork de wereld zou veranderen. Geld dat aan het werk werd gezet voor een wereldwijde expansie. Op zijn toppunt telde WeWork 500.000 ‘leden’ die werkten vanuit 485 locaties in meer dan 100 steden in 28 landen. Toen het Japanse Softbank begin dit jaar miljarden investeerde, werd WeWork gewaardeerd op 47 miljard dollar.

The sky leek the limit. Niemand zag het grootser dan Neumann zelf. De altijd al wat excentrieke en megalomane oprichter en CEO toeterde in interviews dat hij de eerste ‘biljonair’ - meer dan 1.000 miljard - wilde worden in de geschiedenis. In WeWork zag hij meer dan een al bij al eenvoudige vastgoedspeler voor de 21ste eeuw. Op een meeting met werknemers definieerde hij de maatschappelijke rol van WeWork als ‘het verheffen van het bewustzijn van de wereld’.

Private investeerders vielen als een blok voor die gebakken lucht. Maar toen WeWork ook publiek geld wilde ophalen, kwam er zand in de machine. Want wie naar de beurs wil, moet de boeken openen. En in de begeleidende prospectus stonden een hoop vreemde zaken.

Niet alleen bleek de start-up in een griezelig tempo cash te verbranden - 900 miljoen dollar in het eerste halfjaar. Er werd ook geen plan geschetst om daar verandering in te brengen. Bovendien bleek uit de boeken dat Neumann het niet al te nauw nam met de regels van deugdelijk bestuur. Hij had in persoonlijke naam gebouwen aangekocht om die vervolgens te verhuren aan het bedrijf. Toen boven WeWork een holding werd gecreëerd met de naam ‘We’, nam Neumann daar eerst zelf een patent op, om het gebruiksrecht vervolgens aan zijn bedrijf te verpatsen voor 5,9 miljoen dollar. Best ironisch dat een CEO die alles liet draaien rond het ‘wijgevoel’ vooral aan zelfbediening bleek te doen.

Tezelfdertijd lekten steeds meer berichten uit over de doorzopen feestcultuur die Neumann bij WeWork had geïnstalleerd. De CEO organiseerde aan de lopende band bedrijfsevents met peperdure optredens van popsterren en sloten tequila. Zelf gebruikte hij kwistig de 60 miljoen dollar kostende bedrijfsjet om pleziertripjes te maken.

Toen alles uitlekte, stapte Neumann op als CEO. Met hem verdween ook de lucht uit het WeWork-verhaal. De IPO werd afgeblazen, de waardering decimeerde van 47 miljard dollar begin dit jaar naar 8 miljard deze week. Neumann bleef wel nog voorzitter. Ook daar kwam deze week een einde aan. Omdat het geld op was, kwam aandeelhouder Softbank met een reddingsplan om zijn monsterinvestering niet over de kop te zien gaan. Een deel van dat plan was Neumann wegkrijgen. Daarom kochten de Japanners de oprichter voor een groot stuk, ter waarde van 1 miljard dollar, uit. Daarbovenop betaalde Softbank nog een ‘consulting fee’ van 185 miljoen dollar en verstrekte het een persoonlijke lening van 500 miljoen dollar. Een oprotpremie van 1,7 miljard dollar betalen aan de man die je andere miljarden in rook deed opgaan, het moet een ietwat zure nasmaak nalaten.

Neumann zal er geen traan om laten. Nog 999 miljard te gaan en hij is biljonair.