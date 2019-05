De nieuwe koers van Christophe Desimpel

De familie Desimpel zoekt een koper voor de Koninklijke Renvereniging Oostende, de uitbater en mede-eigenaar van de Wellington Hippodroom. Daarmee treedt Christophe Desimpel uit de schaduw van zijn vader Aimé. ‘Ik ga nu voluit voor mijn eigen verhaal.’

Tot enkele minuten voor de nieuwe eigenaar van voetbalclub KV Oostende werd bekendgemaakt, tipten de media nadrukkelijk Christophe Desimpel. Het bewijst hoe de naam Desimpel nog altijd klinkt als een klok in Vlaanderen. Desimpel (51) moet lachen als hij eraan denkt. ‘Voetbal is echt mijn ding niet.’

De familie Desimpel uit het West-Vlaamse Kortemark maakte in de jaren 90 fortuin als een van de grootste gevelsteenbakkers van Europa. De voorbije twee decennia speelde ze een sleutelrol in de redding en de herontwikkeling van de site van de Hippodroom, die van 1883 dateert. Aan dat verhaal komt nu een einde. ‘Op de algemene vergadering in mei zal de nieuwe voorzitter van de KRO geen Desimpel meer zijn’, zegt Christophe Desimpel.

Kapitaalronde bij Aldea Vastgoed Christophe Desimpel wil zich volledig toeleggen op de uitbouw van Aldea Vastgoed, een specialist in woonzorgcentra en erkende assistentiewoningen. Aldea ontwikkelt die niet alleen, het houdt ze in portefeuille en biedt ondersteunende dienstverlening aan. Met 15 projecten operationeel of in opbouw is Aldea goed voor een engagement van 175 miljoen euro. Door op til zijnde overnames loopt dat op tot 225 miljoen euro. Een operationele portefeuille van 300 miljoen euro binnen drie à vier jaar, met 1.000 woonzorgkamers en 500 assistentiewoningen, noemt Desimpel realistisch. Hij organiseert daarvoor een vijfde kapitaalronde, waarbij hij32 miljoen à 50 miljoen euro wil ophalen om het eigen vermogen te laten stijgen van zo’n 50 miljoen naar maximaal 100 miljoen euro. Voor het eerst mikt Aldea op institutionele investeerders. ‘Wie bij Aedifica niet volledig zijn gading vond, kan bij ons terecht.’ De belangrijkste aandeelhouders van Aldea Vastgoed zijn Aldea Estates (27%), de stichters Christophe Desimpel en Frederick Pouders, een 15-tal bevriende investeerders van het eerste uur enenkele family offices, waaronder dat van de familie Vandeurzen.

De familie Desimpel verkoopt haar meerderheidsparticipatie (85%) in de Koninklijke Renvereniging Oostende (KRO), die sinds 1997 in handen was van de ondernemer-politicus Aimé Desimpel. Na zijn overlijden werd het grootste deel van zijn zakenimperium verdeeld onder zijn kinderen Christophe, Ann-Sophie, Patricia en Xavier Desimpel. De participatie in de KRO is een van de weinige resterende activa die nog gemeenschappelijk zijn.

De familie vindt het tijd dat een andere partij de kar trekt om de activiteiten op de nog altijd zwaar onderbenutte site fors uit te breiden. ‘De KRO heeft een partner nodig die de activiteiten kan verdubbelen’, zegt Desimpel. Hij wil de deal rond hebben voor het einde van het jaar, zodat hij zich volledig kan toeleggen op de uitbouw van zijn eigen project, de specialist in zorgvastgoed Aldea Vastgoed (zie inzet).

Bakstenen of aluminium

Toen zijn vader in september 2002 onverwacht overleed, kreeg Christophe als oudste van de vier kinderen op zijn 35ste de verantwoordelijkheid over het familieimperium, een kluwen van 50 bedrijven met 200 vennootschappen onder de familieholding De Speyebeek. Net op dat ogenblik sloeg de recessie keihard toe. Veel tijd om te rouwen was er niet. Binnen zes maanden lag een zwaar herstructureringsplan op tafel. De druk van de schuldenlast was onhoudbaar.

‘De koelbloedigheid waarmee hij het familie-imperium door enkele kritieke momenten heeft geloodst, is me altijd bijgebleven’, zegt een vertrouweling van de familie. Desimpel haalde Philippe Vlerick, Luc Bertrand (AvH) en Herman Wielfaert (Creafund) aan boord als onafhankelijke bestuurders. ‘Hij was nooit bang om bekwame mensen aan te spreken voor een onderbouwd en eerlijk advies en ernaar te handelen’, zegt de CEO van een beursgenoteerd bedrijf.

Schermvullende weergave ©BELGA

Nooit heeft Christophe publiek enige kritiek geuit op het ambitieuze groeipad van zijn vader. Dat werd bij de opgang door Vlaanderen bewierookt, bij de terugval zwaar bekritiseerd. Dat belette Christophe niet de realiteit niet te verbloemen.

Christophe Desimpel wordt omschreven als een harde werker, verstandig, hoffelijk en allesbehalve een rijkeluiszoon die maar wat onderneemt om zich bezig te houden. Hij is bescheiden en bekend - soms gevreesd - voor zijn dossierkennis. Misschien maakt die focus hem ook zo’n goed golfer. Met een handicap van 6,7 moet hij niet veel bedrijfsleiders laten voorgaan. Nadat hij was afgestudeerd als econoom, kon hij aan de slag bij Bank Degroof. Al na een maand werd hij er weggeplukt. ‘En kon ik kiezen: aluminium of bakstenen’, zegt hij.

De activiteiten van Christophe Desimpel > Zorgvastgoedgroep Aldea. > Renbaanuitbater Koninklijke Renvereniging Oostende (KRO). > Desimpel Energy Group (50/50 met achterneef Emmanuel Desimpel): Brandstoffen Desimpel, DEG Tanking (20 tankstations in 2018 verkocht aan groep Maes), Simply Rent, start-up en partnership met Avis Budget Group met autoverhuurlicenties voor West-Vlaanderen en Gent. > Creafund: aandeelhouder en lid investeringscomité. > Pathoeke Plus: productie van windenergie voor equivalent 1.500 gezinnen. > Residentieel en industrieel vastgoed via diverse partnerships en vennootschappen in België. > Velotel Brugge: uitbating hotel met 115 kamers met focus op fietstoerisme. > Spanje: investeringen in zorg- en residentieel vastgoed.

Zijn vader en zijn oom Luc bouwden het artisanale baksteenbedrijf Steenbakkerijen Desimpel uit tot een belangrijke Europese producent van gevelstenen en binnenmuurstenen en brachten het familiebedrijf naar de beurs. In 1996 werd de beursgenoteerde groep voor 142 miljoen euro overgenomen door de Britse groep Hanson, die zes jaar later zelf opging in Wienerberger.

Na de overname investeerde Aimé Desimpel in tal van bedrijven. Hij bouwde de ADS Leisure Group uit tot een West-Vlaamse horecagroep, met daarin onder meer het Thermae Palace Hotel en de site van de Wellingtonrenbaan in Oostende. In 1991 had een investeringsgroep onder leiding van Aimé al het beursgenoteerde Remi Claeys Aluminium overgenomen.

Geen politicus

In tegenstelling tot zijn vader is Christophe Desimpel altijd een ondernemer in de schaduw gebleven. Enkele politieke partijen boden hem ook een verkiesbare plaats in de nationale politiek aan. Een voor een sloeg hij ze af. ‘Ik zie niemand die tegelijk én een goede politicus én een goede ondernemer is. Dat is bijzonder moeilijk’, verklaarde hij in De Tijd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

De koelbloedigheid waarmee hij het familie-imperium door kritieke momenten heeft geloodst, is me altijd bijgebleven. Vertrouweling van de familie Desimpel

Toch vindt Desimpel politiek engagement belangrijk en verdienstelijk. Toen zijn echtgenote Rose Leirens werd gepolst om op de Open VLD-lijst in Destelbergen te staan, stond hij daar meteen achter. De Desimpels, die met hun drie kinderen in een kasteeltje wonen, zijn goed geïntegreerd in de Oost-Vlaamse gemeente. Leirens haalde in 2012, de laatste keer dat ze deelnam aan de verkiezingen, het hoogste aantal voorkeurstemmen op de Open VLD-lijst, na de populaire burgemeester Marc De Pauw.