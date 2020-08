‘De privésector zal de uitbating van scholen overnemen’

De West-Vlaamse bouwgroep Alheembouw mag het nieuwe stadion van Club Brugge neerpoten, maar is ook de grootste scholenbouwer van Vlaanderen. ‘Er zijn snel vele miljarden nodig voor de scholenbouw. Het grote gevaar is dat we stilvallen, zoals in de zorg.’

Buiten West-Vlaanderen is Alheembouw onbekend, maar dat verandert binnenkort meer dan waarschijnlijk. De bouwonderneming haalde afgelopen weekend samen met Cordeel als voorkeursbieder het contract binnen voor de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge. Dat moet architecturaal een van de referenties van Brugge worden, zoals het Concertgebouw op ’t Zand. Vorig jaar bouwde Alheembouw, een partner van de voetbalclub, ook al het oefencomplex van blauw-zwart in Westkapelle.

Al profileert het bedrijf zich steeds meer als een van de belangrijkste spelers op de scholenbouwmarkt. 'We zijn de grootste scholenbouwer van Vlaanderen', zegt CEO Peter Temmerman niet zonder trots, als we hem samen met co-CEO Johan Hemeryck - ook een fervent Club-supporter - ontmoeten in het nieuwe hoofdkantoor in Oostnieuwkerke bij Roeselare.

60 miljoen De volgende drie jaar verwacht Alheembouw gemiddeld voor 60 miljoen euro per jaar scholen te bouwen.

‘Alheembouw werd in 1970 opgericht door Alberic Heemeryck’, zegt Heemeryck, een telg van de derde generatie. ‘Eerst bouwden we alleen woningen. Daarna breidden we uit naar industrie, logistiek en pps-projecten (publiek-private samenwerking, red.), zoals cultuurcentra en scholen. De eerste klant was Ardovries. Daarna volgden andere diepvriesproducenten en aardappelverwerkers uit de West-Vlaamse groentetuin.’

‘Toen de diepvriesreuzen met uitbreidingsproblemen kampten, diversifieerden we naar scholenbouw en pps’, zegt Temmerman. ‘Die divisie haalt nu zo’n derde van de 200 miljoen euro omzet. Maar ik wil nog verder gaan.’ Volgens hem heeft de scholenbouw in ons land een enorme inhaalbeweging nodig. ‘De wachtlijsten van schoolbesturen voor overheidssubsidies om scholen te renoveren of te bouwen zijn enorm. Samen met de kwaliteit van de leraars bepaalt huisvesting of een school draait.’

Temmerman is er bijna zeker van dat de privé over twintig jaar de bouw en de uitbating van de scholen volledig of gedeeltelijk overneemt. ‘De overheid zal het geld niet meer hebben, de scholen ook niet. Het onderwijs moet misschien sneller dan verwacht worden geprivatiseerd. Kijk naar de openbare zwembaden. De meeste worden door de overheid gehuurd van privébedrijven die alles bouwen, onderhouden en van mensen voorzien. Ik geef toe, leraren aanbrengen is voor een bouwgroep wellicht een stap te ver. Hen vinden - er zijn er 11.000 te kort - wordt op korte termijn een even grote uitdaging als de huisvesting.’

Temmerman is sinds midden vorig jaar 100 procent eigenaar van het bouwbedrijf. De voormalige Jan De Nul-man begon er in 2006 als projectleider en kocht vorig jaar de familie Heemeryck uit. In 2017 had hij de eerste 50 procent gekocht. ‘Je moet kunnen loslaten’, zegt Heemeryck, die als co-CEO nog vijf jaar betrokken blijft bij de scholenbouw. ‘Hoeveel bedrijven bestaan nog na de vierde generatie? Mijn kinderen - drie dochters en een zoon - waren niet geïnteresseerd in het bedrijf. Ze runnen met mijn vrouw ons immobiliënbedrijf Steenoven.’

Druppel op hete plaat

Alheembouw was de jongste twaalf jaar een van de trekkers van Scholen van Morgen, het project van de Vlaamse overheid waarbij aannemers met de overheid scholen bouwen en 30 jaar instaan voor het onderhoud ervan. Via dat systeem ging 1,5 miljard euro aan subsidies de deur uit. Samen met vier andere aannemers bouwde Alheembouw 45 van de 182 scholen.

‘Scholen van Morgen is een succes’, zegt Temmerman. ‘Maar volgens velen was het structureel omslachtig en vooral te duur. Er was veel dubbel werk en met hetzelfde subsidiegeld kon meer ‘school’ worden gebouwd.’

In 2017 zette de Vlaamse overheid een nieuw systeem op waarbij consortia instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de school. Daarvoor werd 550 miljoen euro uitgetrokken. Intussen is er een derde systeem dat werkt met huursubsidies waarmee scholen gebouwen kunnen huren. Daarvoor wordt de volgende 18 jaar 700 miljoen euro uitgetrokken. Alheembouw stapte ook in die systemen. De volgende drie jaar verwacht het bedrijf gemiddeld voor 60 miljoen euro per jaar scholen te bouwen.

‘Toch blijft het een druppel op een hete plaat’, zegt Temmerman. ‘Op korte termijn zijn miljarden nodig. Het grote gevaar is dat we stilvallen zoals in de zorgsector en dat de budgetten voor onderwijs de volgende legislaturen verminderen. Dan dreigt de inhaalbeweging stil te vallen en boeren we verder achteruit.’

Wat doet Alheembouw? Bouwbedrijf opgericht door de West-Vlaming Alberic Heemeryck in 1970.

Begon met de bouw van woningen, maar specialiseerde zich in industriële projecten voor grote groentebedrijven en aardappelkwekers.

Is uitgegroeid tot een van de grootste scholenbouwers van ons land.

Bouwt het gigantische distributiecentrum van Barry Callebaut voor WDP in Lokeren.

Werd vorig jaar overgenomen door ex-Jan De Nul-man Peter Temmerman.

Stelt 400 mensen tewerk en boekte vorig jaar 200 miljoen euro omzet, 10 miljoen nettowinst en 14 miljoen brutobedrijfswinst.



Het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs becijferde vorig jaar dat 3 miljard euro nodig is om de scholen uit het gemeenschapsonderwijs te renoveren. Het vrij onderwijs zegt 3 tot 3,9 miljard nodig te hebben om zijn patrimonium in orde te krijgen. Samen 6 à 7 miljard euro. Dat is een record. Volgens experts is de volgende jaren een ‘wereldrecord scholenbouw’ nodig om te vermijden dat over vijf jaar duizenden 12-jarigen zonder school zitten. Temmerman knikt.

Om zijn ‘scholendivisie’ uit te bouwen richtte Alheembouw een nieuwe vennootschap op: Raak Invest, samen met de holding van Johan Heemeryck. Die gaat contracten sluiten waarbij scholen hun sites concentreren op één plek en hun overblijvende gronden verkopen aan Alheembouw. ‘Wij gaan de gronden commercialiseren en de school krijgt via de verkoop van haar gronden extra geld binnen om haar nieuwe schoolcomplex te financieren. We hebben al vijf dossiers getekend.’ In Aalst - Temmerman woont er - bekijkt hij met het Sint-Jozefcollege om een nieuwe school als motor te gebruiken voor een vastgoedproject met kantoren, winkels en appartementen. ‘Dat zit in een embryonale fase.’

Opslagruimtes en kantoren

Alheembouw blijft actief in de bouw van opslagruimtes en fabriekshallen voor diepvriesproducenten en aardappelverwerkers. Die tak is goed voor meer dan de helft van de omzet. Voor diezelfde klanten bouwt het ook kantoorruimte. Onder de klanten grote namen als Poco Loco, TVH, Agristo en Alpro. Temmerman: ‘We surften mee op het succes van wereldspelers als Ardo, Horafrost en Clarebout. We volgen ze ook als ze in de buurlanden bouwen. Voor diepvriesmagazijnen heb je expertise nodig. We bouwen niet louter industriegebouwen zoals Naessens. Dat stopt waar wij beginnen.’

Alheembouw heeft weinig last van de coronacrisis, zegt Temmerman: ‘De schoolbouwprojecten lopen door en in de geldlijnen daarvoor is voorzien. Er zijn zo’n 50 projecten in vergunningstraject, contractfase of aanbouw. In de industrie zien we bij kmo’s bouwvertragingen en -annulaties, maar wij werken vooral voor grote, financieel slagvaardige spelers, die nu het verschil gaan maken. Zo bouwen we in Lokeren voor WDP en Barry Callebaut het grootste chocolademagazijn van België.’

Zijn doelen voor de volgende vijf jaar? ‘Duurzame, betaalbare kantoor- en woontorens bouwen, tonen dat we gebouwen 30 jaar perfect kunnen onderhouden - 24 uur op 24 - en klanten financiële oplossingen aanbieden op maat. Als we dat kunnen, zitten we voor de volgende tien jaar goed.’