Deal afgesprongen om druk op wankelend Evergrande te verlichten

De onderhandelingen tussen Evergrande en sectorgenoot Hopson Development over de overname van de vastgoedtak van het kwakkelend concern zijn opgeschort. Intussen nadert het einde van de gratieperiode die Evergrande nog even beschermt tegen zijn schuldeisers.

Eerder deze maand raakte bekend dat Hopson Development omgerekend 4,3 miljard euro veil had voor een meerderheidsbelang van 51 procent in de vastgoedtak van Evergrande. Dat bood een makkelijke manier voor de wankelende groep om snel de broodnodige cash te verzamelen om de gigantische schuldenberg van 300 miljard dollar te lijf te gaan.

De afgesprongen deal vormt een nieuwe tegenslag voor Evergrande, dat vorige week nog een verwoede poging deed om zijn hoofdkantoor in Hongkong van de hand te doen. Het staatsbedrijf Yuexiu toonde interesse en was bereid 1,7 miljard dollar op tafel te leggen, maar trok zich in extremis terug.