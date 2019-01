Deal tussen Sunair-familie en Qrf is rond

De familie Vanmoerkerke draagt 9 winkelpanden op toplocaties in Antwerpen en Oostende over aan het beursgenoteerde Qrf en breidt haar belang zo uit tot 28,3 procent.

De deal werd midden december al aangekondigd en is nu helemaal in kannen en kruiken. Intussen hebben de Vanmoerkerkes - die aan de basis liggen van toerismegroep Sunair en een verleden hebben bij Sunparks - sinds gisteren ook twee vertegenwoordigers in de bestuurskamer: Francis Vanderhoydonck en William Vanmoerkerke.

Voor Qrf was 2018 een annus horribilis . Het aandeel kelderde vorig jaar met bijna de helft door de impact van e-commerce op winkelvastgoed, problemen met huurder H&M en onzekerheid over het dividend. Dat leidde uiteindelijk tot de exit van CEO Anneleen Desmyter en de entrée van de familie Vanmoerkerke als nieuwe grootaandeelhouder.

Vanmoerkerke was al sinds 2017 aandeelhouder maar is nu door de inbreng in natura van negen panden incontournable geworden. Het eigen vermogen dikte daardoor met 23,8 miljoen euro aan en de schuldgraad daalde van 53,8 procent naar 48,4 procent. bovendien is de portefeuille meer gediversifieerd en minder afhankelijk van mode.