Desmyter helemaal weg bij vastgoedgroep Qrf

Anneleen Desmyter, de costichter van Qrf, verlaat het vastgoedbedrijf en wordt vanaf september interimmanager in de retail- en vastgoedsector.

'Het is tijd om nieuwe horizonten te verkennen', kondigt ze aan op de professionele netwerksite LinkedIn . Desmyter was jarenlang de CEO van Qrf City Retail , maar geeft nu de fakkel door aan William Vanmoerkerke.

Desmyter zegt in september aan de slag te gaan als interimmanager in de retail- en vastgoedsector. Ze blijft ook werken aan de uitbouw van Quares, de Antwerpse vastgoeddiensten waaruit Qrf in 2013 ontstond.