Dewaele Vastgoedgroep neemt First Immo over

Dewaele Vastgoedgroep uit Roeselare stapt in First Immo uit Kalmthout. Met samen 38 kantoren moeten ze als makelaarsketen enkel Century 21 en ERA laten voorgaan.

Door de geleidelijke integratie van Dewaele en First Immo, goed voor een omzet van respectievelijk 18 miljoen en 4 miljoen euro, ontstaat de grootste onafhankelijke vastgoedmakelaar van het land. De 38 kantoren zijn jaarlijks goed voor 2.400 verkooptransacties en 2.000 verhuurtransacties. Dewaele is ook syndicus in 500 appartementsgebouwen.

‘De twee bedrijven hebben hetzelfde DNA. In tegenstelling tot franchiseketens als Century 21 en ERA doen we alles in eigen beheer. Ons grote voordeel is dat we vanuit een gecoördineerde organisatie met één stem, één beleid en één visie kunnen handelen en toch heel sterk lokaal verankerd zijn’, zegt CEO Filip Dewaele. De eerste contacten tussen Dewaele en Wim Peleman, de CEO van First Immo, dateren van 2013.

Dewaele had tot nu kantoren in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brussel. De 13 kantoren van First Immo liggen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Door het samengaan verdwijnen geen kantoren. ‘De twee netwerken zijn volledig complementair.’ De tewerkstelling bij Dewaele stijgt door de operatie van 185 naar 220 medewerkers.

Schaalgrootte

Schaalgrootte bij vastgoedmakelaars wordt steeds belangrijker. Er moet steeds meer worden geïnvesteerd, vooral in de digitalisering. Dat kost zeer veel geld. Inzake digitalisering geldt Dewaele als een van de voorlopers in de sector. De schaalvergroting maakt die kosten makkelijker verteerbaar. Alle kantoren zullen voortaan onder de merknaam Dewaele in de markt worden gezet. Ook dat moet schaalvoordelen opleveren. De twee centrale diensten in Roeselare en Kalmthout blijven bestaan, maar zullen nauw samenwerken.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Dewaele neemt ‘een meerderheidsparticipatie’ in First Immo. Het aantal vennoten bij Dewaele stijgt door de operatie van acht naar tien.