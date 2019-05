Dividend Retail Estates ook volgend jaar hoger

Retail Estates keert voor het afgelopen boekjaar een 18 procent hoger dividend uit. Voor volgend jaar ziet de baanwinkelexpert een 3,5 procent hoger dividend.

De baanwinkelspecialist Retail Estates maakte nabeurs een jaarwinst bekend van 60,9 miljoen euro of 5,41 euro per aandeel. Dat is een stijging met 27 procent. De waarde van de portefeuille steeg over het afgelopen gebroken boekjaar, dat eind maart afsloot, met 13 procent tot 1,5 miljard euro.

Retail Estates investeerde het voorbije boekjaar - zowel in België als in Nederland - voor in totaal 205,5 miljoen euro. Retail Estates gebruikte onder meer de middelen van een publieke kapitaalverhoging van 121 miljoen euro in april 2018. Daarnaast waren er voor 45,6 miljoen euro desinvesteringen.

In lijn met prognose

Retail Estates keert een dividend uit van 4,25 euro over het boekjaar 2018/2019, een stijging met 18,1 procent. Dat is in lijn met de prognose die Retail Estates in februari bekendmaakte bij de derdekwartaalcijfers. Over het lopende boekjaar verwacht Retail Estates een toename van het dividend met 3,5 procent tot 4,40 euro. ‘Net als in de voorbije jaren willen we dat het dividend minstens inflatiebestendig is’, klinkt het.

De bezettingsgraad ligt op 98,3 procent. ‘Retail Estates toont zich in een moeilijk retailklimaat heel veerkrachtig met een bezettingsgraad die zich consistent boven 98 procent bevindt’, zegt Defgroof Petercam- analist Herman van der Loos. ‘Winkelvastgoed in de voorsteden blijft ons favoriete vastgoedsegment door de lage huur, de lage waardering en het lage gewicht van mode (20% van de totale huur).’

Schuldgraad

De schuldgraad lag eind maart op 52,58 procent, tegenover 57,57 procent in maart 2018. Retail Estates profiteert van het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De gewogen gemiddelde rente op de schulden daalde eind maart tot 2,31 procent, tegenover 2,62 procent in maart 2018.