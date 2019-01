Drie kandidaten cirkelen rond rusthuisuitbater Armonea

Er staan drie kandidaten in de rij voor een instap in - of een overname van - Armonea, de op een na grootste rusthuisuitbater in ons land. Volgens onze informatie gaat het om sectorgenoot Colisée en de investeringsfondsen CVC en Centerbridge.

Eind vorig jaar namen de twee aandeelhouders van Armonea - Verlinvest en de familie Van den Brande - de zakenbank Rothschild in de arm om uit te kijken naar een nieuwe partner voor de rusthuisgroep. Volgens meerdere bronnen worden gesprekken gevoerd met drie partijen: de Franse rusthuisuitbater Colisée en de investeringsfondsen CVC en Centerbridge. Her en der circuleert ook de naam van het investeringsfonds Texas Pacific (TPG), maar een bevestiging blijft uit.

Het staat niet vast dat Armonea volledig wordt opgeslorpt door een van die partijen. In de wandelgangen sluit men niet uit dat een van de twee aandeelhouders van de Belgische groep herinvesteert in de nieuwe constructie. De gesprekken zouden minstens nog enkele weken duren, aldus een bron.

Sinds de oprichting van Armonea in 2008 zit de groep in de handen van Verlinvest, een vehikel van de steenrijke AB InBev-familie de Spoelberch, en van Palmyra Brands, de investeringsmaatschappij van de familie Van den Brande. Ze bezitten allebei de helft van de aandelen. Met bijna 7.000 personeelsleden is Armonea een van de grootste private werkgevers in ons land. De groep ontstond toen Verlinvest en de Van den Brandes hun rusthuisbelangen - respectievelijk Restel en Group Van den Brande - samenvoegden.

Armonea was toen alleen in België actief. Maar de jongste jaren groeide de Mechelse groep uit tot de zesde speler in Europa, dankzij de overname van het Spaanse La Saleta en het Duitse DPUW. Ze is goed voor 492 miljoen euro omzet en 40 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda). Driekwart van Armonea’s omzet en twee derde van de ebitda worden gerealiseerd in ons land.

Gevecht om marktleiderschap

De jongste jaren wisselden talrijke Europese rusthuisuitbaters van eigenaar. Niet zelden zijn de kopers kapitaalkrachtige investeringsfondsen.

Op de Belgische markt vecht Armonea (85 rusthuizen, serviceflats en residenties) om het marktleiderschap met Senior Living Group, een onderdeel van de Franse rusthuisreus Korian (100 rusthuizen in België) en met het Franse Orpea (60 vestigingen). In België zijn de drie goed voor 25.000 van de 45.000 private rusthuisbedden. Korian en Orpea - waarvan de Boël-holding Sofina 3,7 procent bezit - hadden ook naar Armonea kunnen kijken, maar het combineren van hun activiteiten had meer dan waarschijnlijk op moeilijkheden gebotst bij de concurrentieautoriteiten.

Dat probleem stelt zich niet met Colisée, dat nog niet in ons land actief is. De Franse groep baat 118 rusthuizen uit, met een totaal van 9.716 bedden in Frankrijk, Spanje, Italië en China. Ze zit sinds 2017 in de handen van het investeringsfonds IK. Toen IK instapte, was Colisée goed voor een omzet van 390 miljoen euro.

ARMONEA ARMONEA > Omzet (2017): 492 miljoen euro. > Brutobedrijfswinst (ebitda): 40 miljoen. > Rusthuizen en zorgcentra: 85. > Bedden: niet bekend. > Werknemers: 7.000. > Aandeelhouders: Verlinvest (familie de Spoelberch), Palmyra Brands (familie Van den Brande).

Christine Jeandel, de CEO van Colisée, kent de Belgische markt erg goed dankzij haar vorige job als topvrouw van sectorgenoot Medica. Medica sloeg in de zomer van 2013 een grote slag in ons land via de overname van Senior Living Group en werd enkele maanden later op zijn beurt opgeslorpt door Korian.

CVC is, net als Colisée, nog niet actief in de Belgische rusthuissector. De eigenaar van Continental Foods (bekend van de merken Devos & Lemmens en Royco) en Corialis (aluminiumprofielen) betrad de Europese rusthuismarkt in 2017 met de overname van het Spaanse Vitalia Home. Vitalia omvat 44 rusthuizen met een capaciteit van 5.750 bedden en realiseert een omzet van zo’n 200 miljoen euro. Het Amerikaanse investeringsfonds Centerbridge is, volgens zijn website althans, nog niet in de Europese rusthuissector actief. Het heeft geen andere participaties in België.