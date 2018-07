Dubbel vertrek aan top Home Invest

Topvrouw Sophie Lambrighs en investeringsverantwoordelijke Nicolas Vincent stappen allebei op bij de specialist in residentieel vastgoed. De reden van hun vertrek is niet bekend.

Het mandaat van beide managers stopte gisteren, op 10 juli. CEO Sophie Lambrighs stond vier jaar aan het roer van het vastgoedbedrijf. Ze nam er in juni 2014 de leiding. Nicolas Vincent vervoegde Home Invest in 2016 en was er Chief Investment Officer (CIO).