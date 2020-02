Duitse distributiecentra geven VGP groeispurt

VGP bouwt in een razend tempo logistieke centra over heel Europa.

De Antwerpse ontwikkelaar van logistiek vastgoed VGP heeft er een spectaculair jaar op zitten. Zowel de operationele- als de nettowinst gingen er meer dan tweederden op vooruit.

Aandeelhouders mogen zich aan een brutodividend van 3,25 euro per aandeel verwachten, bijna de helft meer dan vorig jaar. VGP geeft zo een mooie beloning voor een jaar waarin op bijna alle lijnen van de resultatenrekening een groei van 50 procent of meer werd opgetekend.

De Antwerpse vastgoedspeler bouwt aan een razend tempo logistieke centra in heel Europa. De gecontracteerde jaarlijkse huurinkomsten klommen daardoor in 2019 naar 155 miljoen euro (+49%). De operationele winst ging 67 procent hoger naar 252,4 miljoen euro met een nettowinst van 205,6 miljoen euro (+70%).

Huisbaas Amazon

VGP ontstond in de late jaren ’90 als Tsjechische vastgoedontwikkelaar. Het breidde de jongste jaren fors uit. Eerst elders in Centraal-Europa en Duitsland, waar VGP onder meer huisbaas van Amazon werd en later ook in Spanje en Portugal. Het bedrijf zette een turbo onder de expansie door in een joint venture te stappen met de vastgoedpoot van de Duitse verzekeraar Allianz.

De opgeleverde projecten worden in die joint venture ondergebracht, zodat VGP vers geld vrij krijgt voor nieuwe projecten. De samenwerking werd wegens succes nog versterkt met vorig jaar de oprichting van een tweede joint venture met Allianz. VGP bracht in 2019 drie projecten voor samen 610 miljoen euro onder in het gezamenlijke vehikel. Dit jaar verwachten de twee hun oorspronkelijke doel van 1,7 miljard euro in de joint venture te overschrijden.

Duitse prestigeprojecten

Jan Van Geet spreekt van een ‘zeer druk jaar zoals gewoonlijk’. ‘We zagen in het bijzonder zeer sterke groei in Duitsland, waar we sinds 2013 actief zijn maar veelal onder de radar’, zegt Van Geet. ‘De laatste maanden is ons profiel in de Duitse markt significant veranderd met de lancering van iconische projecten in München, Laatzen en Göttingen. We plukken zo de vruchten van onze intense samenwerking met kmo-klanten de voorbije jaren.’