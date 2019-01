Duurste huis ter wereld: 681.000 euro voor 1m2

De exclusieve wijk The Peak in Hongkong herbergt wat waarschijnlijk het duurste optrekje ter wereld is.

De gekte op de al peperdure vastgoedmarkt in Hongkong gaat mogelijk een nieuwe grens verleggen: de verkoop van een villa met een prijskaartje van bijna 447 miljoen dollar of omgerekend bijna 392 miljoen euro. En daar krijg je niet eens zoveel huis voor.

Het pand met buitenzwembad dateert uit 1991 en telt amper vier slaapkamers met evenveel zwembaden en een garage voor slechts twee wagens. Het is 575 m2 groot, waardoor je maar liefst 681.000 euro moet neertellen voor 1 m2, de prijs van een serieuze volledige villa bij ons. Het bijhorende lapje grond is zo'n 15 are groot.

Christie's

De villa staat al een tijdje te koop via de vastgoedtak van het bekende veilinghuis Christie's, Christie's International Real Estate. De eigenaar is het management van de Aziatische holding Chuang's Consortium International dat er in 2004 amper 16 miljoen euro voor neertelde.

Als de vraagprijs ook op tafel komt, wordt het waarschijnlijk het duurste huis ter wereld dat ooit van eigenaar veranderde, meent de vastgoedsectie van de Franse krant Le Figaro. Het is afwachten of er gegadigden zullen opdagen. In Frankrijk aan de Côte d'Azur staat de fameuze Villa Les Cèdres, ooit nog eigendom van de Belgische koning Leopold II, al meer dan een jaar te koop voor 350 miljoen euro.

The Peak

Daar krijg je dan wel een historisch pand met 14 kamers en een unieke botanische tuin voor. Wat maakt de villa in Hongkong dan zo speciaal? Ze ligt op de helling van The Peak of Victoria Peak, de hoogste heuvel van Hongkong en de meest exclusieve wijk van de stadstaat. Hongkong telt meer superrijken dan gelijk welke andere stad ter wereld en werd al acht jaar op rij uitgeroepen tot minst betaalbare woonmarkt ter wereld. Een parkeerplaats kan er 600.000 euro kosten.