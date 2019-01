Duurste huis van de VS kost 209 miljoen euro

De Amerikaan Ken Griffin, de sterke man van hefboomfonds Citadel, lijkt tot die laatste categorie te behoren. Want nauwelijks enkele dagen nadat hij in het nieuws kwam met de aankoop van een peperduur huis in Londen, koopt hij voor 238 miljoen dollar (209 miljoen euro) een stulpje in het hartje van Manhattan in New York. Dat maakt er het duurste huis van de VS van. Het is tevens een van de prijzigste particuliere vastgoeddeals ooit.