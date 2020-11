ERA wil een tweetalig merk worden

ERA, de grootste residentiële vastgoedmakelaar in Vlaanderen, wil ook Brussel en Wallonië veroveren. Het ambieert er tegen 2022 15 kantoren te openen.

De makelaarsketens ERA en Century 21 zijn vandaag met voorsprong de twee grootste spelers in het land. Century 21 is sterker in Brussel en Wallonië, ERA is tot nu toe vooral een Vlaams verhaal. De keten telt vandaag 95 kantoren in Vlaanderen, maar slechts vijf in Brussel en drie in Wallonië.

Tweetalig merk

Johan Krijgsman, die begin vorig jaar aan het hoofd van ERA kwam, wil het merk ‘ERA’ volledig tweetalig maken. Tegen 2022 wil hij 15 kantoren openen in Brussel en vooral Wallonië. Op vijf jaar tijd wil Krijgsman er 35 kantoren bij. Hoofdzakelijk in Franstalig België, maar ook om de laatste blinde vlekken in Vlaanderen in te vullen.

ERA wil een honderdtal Franstalige makelaars aanwerven. De groep telt vandaag een 500-tal medewerkers, vooral Vlamingen.

Regionale hub

De eerste opening van een nieuw Waals kantoor - in Marche-en-Famenne - staat nog voor dit jaar gepland. Bovendien komt er binnenkort ook een Franstalige hub in Brussel of Waals-Brabant. Emmanuel Deboulle, een van de eerste kantooruitbaters van ERA in Wallonië, wordt de Franstalige rechterhand van Krijgsman.

Sterke groei

De groep realiseert in België zo'n 5.000 verkopen en zo'n 3.500 huurovereenkomsten per jaar. Vorige groeide ERA nog met 10 procent. 2019 was wel een uitzonderlijk goed jaar voor de vastgoedsector. De markt in Vlaanderen werd extra ondersteund door een nooit geziene rush in het laatste kwartaal na de aankondiging van de afschaffing van de woonbonus.

Lockdown

In het voorjaar van 2020 werd de sector in België zwaar getroffen door de lockdown. De inhaalbeweging in het aantal transacties kwam tot stilstand in oktober. Die maand was wel nog altijd de drukste maand van het jaar. Het feit dat op dit ogenblik opnieuw geen plaatsbezoeken meer mogelijk zijn, weegt zwaar op de sector.

Ik deel niet de negatieve visie van de macro-economen op de woningmarkt. Johan Krijgsman CEO ERA België

Optimistisch

Het panel van vastgoedexperts van De Tijd verwacht een moeilijker 2021.

Johan Krijgsman blijft zelf optimistisch over de woningmarkt. 'Ik deel niet de negatieve visie van de macro-economen op de woningmarkt.'

Consolidatie

In Wallonië is het voor een keten vandaag gemakkelijker om te groeien. In tegenstelling tot in Vlaanderen is de consolidatie van de markt er nog maar net begonnen. In Vlaanderen en Brussel groeien ook middelgrote lokale ketens zoals Dewaele Vastgoed, Trevi, Hillewaere en Heylen Vastgoed zeer sterk.