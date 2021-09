Een eiland als een krab en het grootste voetbalstadion ter wereld: de megalomane projecten van Evergrande

Door torenhoge schulden balanceert de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande op de rand van het faillissement. Aan de basis liggen hoogmoed en megalomane bouwprojecten - van onvoltooide woningen en pretparken tot het grootste voetbalstadion ter wereld.

Evergrande torst een schuldenlast van meer dan 300 miljard dollar - bijna evenveel als de openbare schuld van Portugal - en kampt met zware cashflowproblemen. De groep heeft naar eigen zeggen circa 1.300 projecten in uitvoering in 280 Chinese steden maar meerdere daarvan liggen stil.

De problemen deden de beurskoers van de in 1996 opgerichte vastgoedontwikkelaar dit jaar met 85 procent kelderen. Evergrande is nog amper 5,5 miljard dollar waard, een tiende van vier jaar geleden. De vrees dat de tweede vastgoedgigant van China omvalt, is groot. Dat kan tot een domino-effect leiden in de Chinese economie en bij uitbreiding, aldus pessimisten, in de economie wereldwijd.

De volgende acht dagen moet het bedrijf in twee schijven 120 miljoen dollar rente op obligaties afbetalen. Tegen eind dit jaar meer dan 600 miljoen dollar. In maart vervallen voor 2 miljard dollar obligatieleningen. In april voor nog eens 1,45 miljard. Als Evergrande dat geld niet tijdig bij elkaar krijgt, kan dat het einde betekenen. Zeker omdat de Chinese overheid, die niet langer tuk is op Chinese miljardairs, niet happig is om te hulp te springen.

Xu Jiayin

Voorzitter en oprichter Xu Jiayin - in het Kantonees bekend als Hui Ka Yan- lijkt op het eerste gezicht niet in paniek. In een brief aan het personeel verklaarde de voormalige staalarbeider, wiens fortuin in 2017 werd geraamd op 45 miljard dollar, 'at 'de donkerste periode bijna voorbij is'. 'Evergrande zal binnenkort uit de moeilijke periode geraken.' Over hoe hij dat voor elkaar hoopt te krijgen, repte hij met geen woord. Volgens specialisten zal de groep niet anders kunnen dan grote onderdelen af te stoten.

In China heeft Evergrande bijna 800 onvoltooide woonprojecten staan. Volgens Tom Simonts, analist van KBC, hebben leveranciers en schuldeisers voor honderden miljarden dollars aan openstaande rekeningen opgeëist. 1,4 miljoen mensen zitten te wachten op hun beloofde woning. Xu Jiayin, die nog 71 procent van het bedrijf in handen heeft, verklaarde via WeChat dat hij gedupeerde investeerders zal betalen met vastgoed in plaats van cash: ze krijgen appartementen, kantoren en winkelruimte met kortingen tot 50 procent.

Het imperium is hoofdzakelijk gestoeld op geleend geld. Xu Jiayin kocht land, zette er buildings op, verkocht de appartementen met lage marges om vlug voldoende cash te genereren en daarna hetzelfde scenario elders te herhalen.

Evergrande, dat 200.000 mensen in dienst heeft en indirect aan meer dan 3,8 miljoen mensen een job geeft, gaf vorig jaar voor het eerst te kennen dat het moeilijkheden had aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het imperium van Xu Jiayin is hoofdzakelijk gestoeld op geleend geld. Hij kocht er land mee, zette er buildings op, verkocht de appartementen met lage marges om vlug voldoende cash te genereren en daarna hetzelfde scenario elders te herhalen. Maar toen de Chinese vastgoedmarkt vertraagde en de kloof tussen schuld en eigen vermogen te groot werd, liep het mis. Veel projecten bleken ook megalomaan.

Voor de kust van het Chinese schiereiland Yangpun bouwde Evergrande een 380 hectare groot kunstmatig eiland in de vorm van een krab.

Schermvullende weergave Een onafgewerkt pretpark in de provincie Jiangsu. ©AFP

Kunstmatig eiland

Voor de kust van het Chinese schiereiland Yangpun in de provincie Hainan - het Chinese Hawaii - bouwde Evergrande een 380 hectare groot kunstmatig eiland in de vorm van een krab met in totaal 40 kilometer kustlijn. Op het Ocean Flower Island komen een 12 hectare groot waterpark, hotels, musea, een amfitheater, een arboretum, bioscopen, parken, winkels en een opera. Geschatte kostprijs: 100 miljard yuan of 15 miljard dollar. Op het eiland komt ook een indoor themapark onder de merknaam Evergrande Fairyland. Evergrande wil op termijn 15 dergelijke Fairyland-parken in China neerpoten.

De groep doet meer dan vastgoed. In 2010 kocht het een voetbalploeg, nu bekend als Guangzhu Evergrande FC. De club won in 2013 onder de voormalige Italiaanse profvoetballer Marcello Lippi de AFC Champions League, een internationaal voetbaltoernooi voor Aziatische en Australische clubs. De club runt ook een van de grootste voetbalscholen ter wereld. Daar stopte het 185 miljoen dollar in.

Schermvullende weergave In Guangzhou begon Evergrande met de bouw van wat het grootste voetbalstadion ter wereld moet worden. Het dak opent als een lotusbloem. ©AFP

In thuisbasis Guangzhou begon Evergrande vorig jaar met de bouw van wat het grootste voetbalstadion ter wereld moet worden. De voetbaltempel zal 105.000 zitjes tellen en omvat sportzalen, een winkelcentrum, bioscopen en een attractiepark voor kinderen. Kostprijs: een slordige 1,7 miljard dollar. Het dak opent als een lotusbloem.