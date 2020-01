Een zomerhuis van 200 miljoen euro? In Knokke ondenkbaar

De verkoop van het zomerhuisje van Leopold II in Frankrijk is internationaal niet de duurste transactie ooit. In Knokke is een prijs van 200 miljoen euro dan weer ondenkbaar.

De rijkste man van Oekraïne, Rinat Akhmetov, telde zo'n 200 miljoen euro neer voor de Villa Les Cèdres, het voormalige buitenverblijf van koning Leopold II in Saint-Jean-Cap-Ferrat aan de Côte d’Azur.

De transactie doet de vraag stellen: wat is de duurste woning in de wereld? Wellicht komt die eretitel Buckingham Palace toe. Maar dat zal wel nooit op de markt komen. Meerdere bronnen schuiven Atilia in Mumbai naar voren als de duurste privéwoning. Een Indiase zakenman woont er met zijn gezin en zijn gevolg van een paar honderd mensen. Op de woontoren van 27 meter hoog werd in 2014 een prijskaartje van 2 miljard dollar geplakt. Toch is het niet zeker dat dit de duurste woning in de wereld is. Veel superdeluxetransacties worden nooit gemeld, en de verkoopprijzen al helemaal niet.

Luxesegment

En wat is de duurste transactie ooit in België? Waarschijnlijk betaalde nooit iemand meer dan de ondernemer Bart Versluys voor Fort Sint-Paulus in Knokke-Heist. 30 miljoen euro wordt gezegd. Versluys wil enkel kwijt dat een prijs van 100 miljoen euro in Knokke of België ondenkbaar is. ‘Daarvoor hebben we niet het gunstige klimaat noch een internationale jetsetgemeenschap.’ De meeste kopers in het luxesegment van Knokke zijn ook nog altijd Belgen.