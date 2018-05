Eerste onlineplatform voor openbare verkopen gelanceerd

Maandag is Vendomi gelanceerd, het eerste onlineplatform voor openbare verkopen. Sinds 1 mei mag een openbare verkoop van onroerend goed ook online verlopen. Ook de notarisfederatie Fednot komt binnenkort met een website voor openbare verkopen.

'De openbare verkoop loopt nu nog altijd zoals 200 jaar geleden, wat absurd is in deze digitale wereld. Met Vendomi brengen we de notariële openbare verkoop eindelijk naar het internet', zegt ondernemer Bart De Witte in een persbericht.

Op de website van Vendomi staan momenteel enkel twee aankondigingen van bouwgronden in Borgloon die openbaar verkocht worden. De eerste verkoop start op 10 mei, de tweede op 1 juni. Dat de site nog leeg is, is volgens oprichter De Witte logisch. Ook de notarissen zijn nog maar sinds vandaag op de hoogte van het platform.

We brengen gewoon het café of de verkoopzaal naar het internet. Bart De Witte Oprichter Vendomi

Notarissen kunnen een goed dat te koop is met alle nodige informatie op de site zetten. Eerst wordt de verkoop aangekondigd, waarna geïnteresseerden het onroerend goed kunnen bezoeken. Vervolgens begint het bieden. De notaris bepaalt in overleg met de koper de biedtermijn. Dat kan een dag zijn, twee maanden of zelfs langer. De notaris volgt de biedprocedure online op, kan ingrijpen waar nodig en op het einde nodigt hij de hoogste bieder uit op zijn kantoor om de verkoop te finaliseren.

Notaris niet overbodig

'Wij nemen de rol van de notaris niet over', aldus De Witte. 'We brengen gewoon het café of de verkoopzaal naar het internet. Het is nog steeds aan de notaris om de openbare verkoop te doen. De voordelen zijn groot. Kandidaat-kopers moeten niet vrijaf vragen op het werk om naar een openbare verkoop te gaan. Bieden kan gewoon thuis vanuit de zetel. Ook de notaris wint tijd.'