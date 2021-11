Eerste supermarktverhuurder trekt naar de beurs

De eerste bedrijven maken zich op om volgend jaar naar de Brusselse beurs te trekken. De verhuurder van supermarkten Forum Estates wil in het najaar van 2022 vers geld ophalen om zijn groei te versnellen.

De beurs van Brussel telt procentueel de meeste vastgoedbedrijven in Europa, en daar komt binnenkort nog een bij. De verhuurder van kleinere supermarkten Forum Estates gaat zich omvormen tot een gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) en ambieert voor eind 2022 een notering op Euronext Brussel. Forum Estates wordt de 18de gvv op de Brusselse koerslijst.

‘Ik kan bevestigen dat we een beursgang voorbereiden’, zegt voorzitter Jean-Louis Appelmans. ‘Als er geen onverwachte kink in de kabel komt, zoals een forse beurscorrectie of scherpe renteklim.’ Appelmans leidde meer dan 20 jaar de beursgenoteerde vastgoedgroep Leasinvest, een dochter van de holding Ackermans & van Haaren .

Forum Estates werd in 2013 opgericht en verhuurt een 100-tal panden aan klanten als Carrefour Market, Proxy Delhaize, Lidl, Spar en Jumbo. De onderneming is actief in België en sinds dit jaar in Nederland en Luxemburg. De portefeuille is zo'n 400 miljoen euro waard.

Defensief

Het wordt de eerste gvv die zich hoofdzakelijk op supermarkten en foodserviceketens richt. Ruim 60 procent van de huurinkomsten komt van buurtsupermarkten. Die zijn defensiever dan ander winkelvastgoed. Buurtvoedingswinkels zijn minder onderhevig aan de concurrentie van e-commerce en veroverden tijdens de pandemie marktaandeel op de grote winkels. De markt groeit naar schatting met 2 procent per jaar.

'Hoeveel we willen ophalen, hangt af van de projecten die we dan in de pijplijn hebben. Maar het zal toch gauw over 60 à 80 miljoen euro gaan', zegt CEO Stefan De Bock. Hij richtte mee de bewakingsfirma Cobelguard op, die tien jaar geleden werd verkocht aan het Zweedse Securitas. 'Het zal vooral om nieuwe aandelen gaan. Bijna alle huidige aandeelhouders willen in het bedrijf blijven.'

Stichters

Forum Estates telt zo'n 150 aandeelhouders. De stichters hebben nog een deel in handen. Daarbij zitten professor transporteconomie Wouter Dewulf en Philippe Donche, een ex-directeur bij Bank van Breda. De vastgoedvennootschap deed in juli zijn 14de kapitaalverhoging en haalde daarbij 10 miljoen euro op, geld dat vooral moet dienen voor aankopen in Nederland en Luxemburg. Een deel van het geld van de beursgang zal ook dienen voor de terugbetaling van obligatieleningen.

13,3% REndement De Belgische gvv's op de beurs leverden de voorbije vijf jaar een jaarlijks rendement op van gemiddeld 13,3 procent.

Om de beursintroductie voor te bereiden werd Elke Krols als financieel directeur aangetrokken. Zij was financieel directeur bij de beursgenoteerde winkelverhuurder Vastned Belgium.