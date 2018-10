Eigenaars sterrenhotel La Réserve in Knokke zoeken overnemer

In 2007 werd het uitgeleefde hotel gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. In 2011 ging de zaak weer open, na een investering van 28 miljoen euro. Eigenaar Eddy Walravens en zijn vrouw Martine Van Thillo financierden dat door een deal met Compagnie Het Zoute, de Knokse vastgoedspeler van de familie Lippens. Het akkoord hield onder meer in dat de Compagnie luxeflats mocht optrekken bij het hotel.

Nu is mogelijk een nieuwe transactie in de maak. In de vastgoedsector valt te horen dat het hotel te koop staat en dat BNP Paribas Real Estate, een onderdeel van de bank BNP Paribas, daarvoor het mandaat kreeg. Walravens nuanceert. ‘BNP Paribas kreeg inderdaad een mandaat, maar om te kijken of er interesse is om het gebouw over te nemen. Het gaat alleen om de muren. Het hotel blijft draaien en wij blijven het exploiteren. Een verkoop is niet aan de orde. Het gaat alleen om het aftasten van de markt om te zien wat men wil geven.’