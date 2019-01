Energiepeil heeft grote impact op woningprijs

Het energiepeil van een woning, de zogenaamde EPC-score, heeft een almaar grotere impact op de prijs van de woning. Een daling van die score met 100 duwt de prijs gemiddeld 2,3 procent hoger.

Vastgoedeconoom Sven Damen van de KU Leuven onderzocht, in opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA), de relatie tussen de energetische kenmerken van woningen, de verkoopprijs en de verwachte verkooptijd. Hij deed dat op basis van de verkooptransacties van ERA, de grootste makelaar van het land, sinds 2005. Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een dergelijk onderzoek is gebeurd.

Vergelijkbare woonhuizen met een EPC-score tussen 100 en 199 zijn gemiddeld 10,9 procent meer waard dan woningen met een EPC tussen 400 en 499. 'Het effect wordt ook sterker bij lagere EPC-scores', benadrukt Sven Damen. Die woonhuizen worden gemiddeld 25 procent (25 dagen) sneller verkocht.

Voor appartementen is het prijsverschil maar 3,4 procent. Het is niet onlogisch dat het verschil bij appartementen kleiner is dan bij huizen. Bij huizen maakt energie-efficiëntie meer het verschil dan bij appartementen. Voor appartementen stelt de onderzoeker geen effect vast op de gemiddelde verkooptijd.

Belang EPC onderschat

Als men niet naar de verkoopprijs kijkt, maar naar de vraagprijs, is er ook nog steeds een prijsverschil. Dat bedraagt voor huizen 8,4 procent en voor appartementen 2,6 procent. 'Dat toont dat we het belang van het E-peil nog wat onderschatten', stelt Iain Cook van ERA.

5,4 procent Beglazing Enkele beglazing drukt de waarde van een woning met gemiddeld 5,4 procent.

Energetische kenmerken wegen steeds zwaarder door. Voor de introductie van het EPC in november 2008 drukte enkele beglazing de waarde van een woning met gemiddeld 4,1 procent. Sinds 2009 is dat 5,4 procent. Ook andere energetische kenmerken zoals dakisolatie en de staat van de woning zijn belangrijker geworden.

De analyse van het effect van het E-peil op de prijs is gebaseerd op 16.500 huizen en 5.000 appartementen. 69 procent van de woningen in het onderzoek had een EPC-score van 400 of hoger.