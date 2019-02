Engel & Völkers wil fors uitbreiden in België

De makelaar in wat duurder residentieel vastgoed wil binnen drie jaar van 25 naar 40 kantoren in België.

De Duitse keten heeft de ambitie dit jaar vier tot vijf franchises voor nieuwe vastgoedkantoren te verkopen in België. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar Oostende, Leuven, Halle, Hasselt en Namen.

Het totaal aantal kantoren moet daardoor tegen het einde van het jaar stijgen naar 29 à 30. 'Ons doel is om binnen drie jaar 40 vestigingen in het hele land te hebben', stelt Frans Smit, de expansionmanager voor België.

De 25 Belgische kantoren van Engel & Völkers liggen vooral in Brussel (8), de provincie Antwerpen (5) en Waals-Brabant. Het eerste kantoor in ons land ging in 2006 open (Ter Kamerenbos). Binnen zes maanden opent de makelaar zijn eerste kantoor in Limburg.

Waarom de sterke uitbreiding in België? 'We hebben nog enkele witte plekken op de kaart van België. Het blijft een interessante markt. De commissie van 3 procent die een makelaar er kan binnenhalen, bedraagt ongeveer de helft van die in Frankrijk en Duitsland, maar het dubbele van die in Nederland. Daar is ze maar 1 à 1,5 procent', zegt Smit.

Groeiende commissie-inkomsten

Wereldwijd telt Engel & Völkers 800 kantoren met 11.000 medewerkers. De commissie-inkomsten stegen vorig jaar met 9 procent tot 728 miljoen euro. In België en Nederland, waar de groep vier kantoren heeft in Amsterdam, realiseerde ze samen een commissieomzet van 12 miljoen euro. De gemiddelde verkoopprijs in België ligt tussen 300.000 à 350.000 euro. Dat is beduidend meer dan het gemiddelde in ons land.