Erik Van Den Eynden wordt CEO Straco

De topbankier Erik Van Den Eynden, die vorig jaar plots vertrok als CEO van ING België, heeft een nieuwe job. Hij wordt CEO van de investeringsmaatschappij Straco.

Erik Van Den Eynden is de nieuwe verrassende CEO van de Gentse investeringsgroep Straco. Dat is het Gentse vehikel waarmee het discrete ondernemerskoppel Gino De Raedt en Frederica ‘Rika’ Verheyden investeert in vastgoed, de labogroep Biogroup en allerlei private-equityinvesteringen.

Tot voor kort werd Straco geleid door twee co-CEO's, Bart Elias en Nicolas De Quinnemar. Hoe de nieuwe top er precies uit zal zien is nog niet duidelijk. Van Den Eynden maakte zijn overstap woensdagavond bekend op zijn LinkedIn-pagina.

4 Jaar Erik Van Den Eynden was ruim 4 jaar CEO van ING België.

Van Den Eynden nam eind juni vorig jaar onverwacht ontslag bij ING België na een carrière van 35 waar waarvan bijna vier als CEO. Hij verklaarde toen geen concrete plannen te hebben, maar liet verstaan dat hij toe was aan wat anders. 'Na een heerlijke pauze van een paar maanden, die wel wat uniek was door de lockdownmaatregelen historische avondklokken en reisbeperkingen, ben ik blij om de holding Straco te vervoegen', zegt hij nu.

Met zijn overstap naar Straco gaat de bankier een heel andere richting uit: geen andere bank of groot publiek bedrijf, maar een erg gesloten en weinig bekend familiebedrijf. Het is een al even opmerkelijke overstap als het vertrek van zijn voorganger Rik Vandenberghe die ING België verruilde voor bouwgroep Besix.

Labo's

Straco is niet zo'n bekende, maar wel een grote holding. De basis van Straco werd in de jaren zeventig gelegd met de oprichting van Klinisch Laboratorium Dendermonde (KLD), dat uitgroeide tot CMA-Medina, de marktleider in België met zes labo's. Het succes is het resultaat van de combinatie van de kennis van klinisch biologe Verheyden met die van informaticus De Raedt.

Vorig jaar werd CMA-Medina verkocht aan de Franse sectorgenoot Biogroup voor naar schatting een miljard euro. Via Straco herinvesteerde de familie wel een deel daarvan in overnemer Biogroup. Straco zou zo 10 tot 25 procent van de Europese laboreus bezitten.

Nog voor de verkoop werd Straco, dankzij de vele dividenden van de lucratieve labo's, uitgebouwd tot een holding met heel wat vastgoed en enkele private equity participaties, van de potgrondactiviteit van Greenyard, het uitzendbedrijf Forum Jobs, de Europese marktleider in vuilniszakken Cedo en NGM, een uitbater van Q8- en Lukoil-tankstations in Wallonië.