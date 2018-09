Erik Van der Paal biedt op woning zoon Jeroen Piqueur

Het hoger bod op de woning van Ruben Piqueur in Deurle (Sint-Martens-Latem) is van de hand van de omstreden Antwerpse vastgoedondernemer Erik Van der Paal.

Ruben Piqueur is de zoon van de gevallen Gentse zakenman Jeroen Piqueur, vooral bekend van de ondergang van Optima Bank. De informatie over het bod (van 971.200 euro), waardoor er donderdag in Gent in de Verkoopzaal der Notarissen een tweede zitdag is voor de verkoop, komt van meerdere bronnen en wordt bevestigd door Van der Paal.

De openbare verkoop, net als die van het huis elders in Sint-Martens-Latem van dochter Rebecca Piqueur, is het gevolg van het debacle rond Optima. Vader Piqueur heeft herhaaldelijk vergeefs geprobeerd de verkoop tegen te houden, door zijn vennootschap Imaco te laten beschermen tegen haar schuldeisers. Het Gentse hof van beroep wees dinsdag nog zijn vraag af. Ook voor de woning van Rebecca is er een hoger bod, maar dat werd door anderen uitgebracht.

Schermvullende weergave De woning in Deurle. ©Notariskantoor Hulsbosch en Rijckbosch

Van der Paal kwam hoofdzakelijk vorig jaar in het nieuws met zijn vastgoedbedrijf Land Invest Group, wegens onduidelijke transacties en vermeende nauwe banden met het Antwerpse stadsbestuur. De storm daarrond is gaan liggen, ook al omdat Land Invest intussen in andere handen is en werd omgedoopt in Urban LivingBelgium. Land Invest werkte vaak samen met de vastgoedtak van Optima en Van der Paal is bevriend met Ruben Piqueur.

Dat alles voedt bij sommigen de stelling dat Van der Paal het bod uitbracht als vriendendienst voor de Piqueurs en optreedt als een stroman voor de familie. Zelf ontkent hij dat in een reactie bij hoog en bij laag. ‘Ik heb een goede zaak gedaan met de verkoop van mijn aandelen van Land Invest Group. De woning in Deurle zie ik als een zakelijke opportuniteit. Het is een privébelegging. Ruben Piqueur wees me wel op de mogelijkheid. Maar het is absoluut niet om de familie te helpen. Want anders zou ik ook op de tweede woning hebben geboden.’