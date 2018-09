Erik Van der Paal grijpt naast huis zoon Jeroen Piqueur

Het historische pand in Deurle (Sint-Martens-Latem) van de zoon van Jeroen Piqueur is verkocht, maar niet aan de Antwerpse vastgoedondernemer Erik Van der Paal. Dat vernam De Tijd.

Het huis uit 1788 werd openbaar verkocht in het zog van het debacle rond de Gentse financiële en vastgoedgroep Optima van Jeroen Piqueur. Daardoor belandden de woningen in Sint-Martens-Latem van zijn zoon Ruben en zijn dochter Rebecca eveneens in de etalage.

Voor beide woningen was er donderdag in Gent een tweede zitdag, na een hoger bod eerder dit jaar. Voor het huis van Ruben was dat nodig wegens een hoger bod van de omstreden vastgoedondernemer Erik Van der Paal, meldde De Tijd donderdag. Van der Paal is bekend van de Antwerpse vastgoedspeler Land Invest Group, die onder meer in opspraak kwam wegens vermeende nauwe banden met het Antwerpse stadsbestuur.

Van der Paal is intussen geen aandeelhouder meer van Land Invest, dat door zijn nieuwe eigenaars Triple Living en Immobel werd omgedoopt in Urban Living Belgium. Land Invest werkte vaak samen met Optima en Van der Paal is een vriend van Ruben Piqueur. Dat deed het vermoeden rijzen dat hij een hoger bod had uitgebracht als vriendendienst aan de familie, maar Van der Paal ontkent dat.

Volgens onze informatie kwam hij donderdagnamiddag niet opdagen op de tweede zitdag in de Verkoopzaal der Notarissen. Hij heeft niet meegeboden. Dat doet sommigen denken dat hij enkel tijd wou rekken voor de Piqueur-vennootschap Imaco, waarin beide woningen zijn ondergebracht. Piqueur wou Imaco laten beschermen tegen haar schuldeisers en had daarover een beroepsprocedure lopen. Die verloor hij dinsdag.

Het huis in Deurle is nu verkocht aan particulieren voor 972.200 euro. Het huis van Rebecca is ook van eigenaar veranderd, voor een veel lager bedrag.

Nogmaals verloren

Het is niet bepaald de week van de Piqueurs. Jeroen Piqueur verloor dinsdag dus het beroep rond Imaco, waardoor de openbare verkoop van de huizen van zijn kinderen op de valreep toch moest doorgaan. Woensdag hoorde hij zich in beroep opnieuw veroordeeld worden wegens fiscale vergrijpen.