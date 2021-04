Etex neemt Ierse consultant over

Sinds de oprichting van de nieuwe divisie New Ways vorig jaar kondigt Paul Van Oyen, de CEO van Etex, al de derde overname in de wereld van de offsitebouw aan.

Etex, de Belgische groep voor bouwmaterialen, verwerft een meerderheidsbelang in het design- en engineeringconsultancybedrijf Evolusion Innovation.

De overname past in de ambitie van Etex om leider te worden in offsitebouw, waarbij de componenten in de fabriek worden gebouwd en op de werf in elkaar worden gezet. Het bedrijf heeft daarvoor in januari 2020 de nieuwe divisie New Ways opgericht. Daarmee wil Paul Oyen, de CEO van Etex, inspelen op de industrialisering van de bouw. De divisie biedt Etex uitzicht op meer toegevoegde waarde in de bouw van een huis. De bijdrage tot de omzet is voorlopig wel nog erg bescheiden.

Hoogste modulaire gebouw ter wereld

Evolusion Innovation is een Iers bedrijf uit Cork. Het telt een 40-tal werknemers en draait een omzet van 5 miljoen euro. Het is een specialist in offsitebouw. Het werkte mee aan het hoogste modulaire gebouw ter wereld (44 verdiepingen) in Croydon (VK). Het is niet bekend hoeveel Etex heeft betaald.

Etex' divisie New Ways bestaat tot nu uit offsitebouwbedrijven, vooral in Europa en Latijns-Amerika, die over grenzen en technologieën heen samenwerken om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar innovatieve, duurzame gebouwen en woningen.