Euroclear is niet langer eigen huisbaas

De fondsbeheerder Savills Investment Management koopt in opdracht van een buitenlandse investeerder de hoofdzetel van Euroclear in Brussel voor 173 miljpen euro.

De kantoormarkt in Brussel is het nieuwe jaar met een stevige transactie begonnen. Savills Investment Management legt namens een klant 173 miljoen euro op tafel om de nieuwe huisbaas van de internationale financiëledienstengroep Euroclear te worden.

Het gebouw was tot nu toe in handen van de Franse verzekeringsgroep Axa (50 procent) en Euroclear zelf (50 procent). De financiëledienstengroep huurde het gebouw deels van zichzelf en sloot nu een nieuwe sale-and-leasebackovereeenkomst. Het nieuwe huurcontract loopt over twaalf jaar.

Noordwijk

De toren werd gebouwd in de jaren 90 en grondig gerenoveerd in 2017 en 2018. Het kantoor ligt in de Noordwijk en heeft als adres Koning Albert II-laan 1, de hoek met de Kleine Ring.

Euroclear was lang de overbuur van het vroegere Boudewijngebouw, dat de overheid jarenlang huurde van Befimmo. De beursgenoteerde vastgoedgroep bouwt op die plaats nu vier duurzame kantoorgebouwen.

Het gebouw ligt op loopafstand van het herontwikkelde Rogierplein. In de buurt onderging het kantoorgebouw Manhattan onlangs een drastische renovatie. Ook de torens van Belgacom, gelegen langs dezelfde laan, wacht een grondige herontwikkeling of zelfs afbraak en wederopbouw.

Euroclear is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel. Als 'boekhouder van de beurs' ziet de groep erop toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkopers van die effecten zeker zijn dat ze hun geld krijgen. Tegelijk staat het bedrijf in voor de bewaargeving van effecten.

Axa

Axa is samen met AG Real Estate de grootste eigenaar van professioneel vastgoed in Brussel. De rendementen op de kantoormarkt zijn door het goedkope geld en de grote vraag naar voldoende moderne, verhuurde kantoren historisch laag.

Het is normaal dat er arbitrage op de vastgoedportefeuille gebeurt op het moment dat de verkoopvoorwaarden zeer gunstig zijn. Als verzekeraar is het ook interessant om met zo'n verkoop cash vrij te maken aangezien obligaties nog zeer weinig opbrengen.

Pierre Escande, het hoofd van Savill Investement voor Frankrijk en BeLux, wil nog meer in België, in het bijzonder Brussel, investeren.