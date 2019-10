Excentrieke zakenman zet kasteel van Argenteuil te koop

Het kasteel van Argenteuil, ooit de residentie van koning Leopold III, staat opnieuw te koop. Zelfs Poetin en Kadhaffi wilden het ooit kopen.

Na 15 jaar zoekt Jean-Marie Delwart (80) een koper voor het kasteel van Argenteuil, vernam De Tijd. De excentrieke Waalse zakenman, de vroegere topman van de beursgenoteerde holding Floridienne en een nazaat van Ernest Solvay, bevestigt zijn plannen vanuit Schotland, waar hij steeds vaker verblijft en een groot eigendom heeft.

Argenteuil kende een turbulente geschiedenis. Voor koning Leopold III en zijn tweede vrouw Lilian Baels was het ruim 40 jaar een gouden kooi. Alle opeenvolgende regeringen wilden de gevallen koning zo veel mogelijk uit het zicht. Ook koningin Fabiola hield haar omstreden schoonouders graag ver weg van het kasteel van Laken. Voor de verbitterde Leopold III was Argenteuil de uitvalsbasis voor zijn exotische reizen en een museum voor zijn reissouvenirs.

Na het overlijden van Leopold III in 1983 en prinses Lilian in 2002 droomden hun kinderen ervan van Argenteuil een memoriaal ter ere van hun vader te maken. Dat zag de overheid niet zitten. Niet alleen was Leopold III een koning die de meeste politici liever vergaten. De regering zag ook op tegen de factuur voor de renovatie van het zwaar vervallen gebouw.

Na de dood van hun vader hadden de kinderen het kasteel helemaal leeggehaald. Uit een parlementaire vraag bleek dat zelfs de klinken verdwenen waren. De regering besloot daarom in 2004 het domein openbaar te verkopen.

Delwart betaalde er 7,8 miljoen euro voor. Een prikje voor het prachtige, 140 hectare grote domein aan de rand van het Zoniënwoud. Een paar ministers moesten flink slikken toen ze vernamen dat het gebouw niet alleen voor zo’n bescheiden bedrag was verkocht - ze hoopten op minstens 10 miljoen euro - maar ook nog uitgerekend aan Delwart.

Met Delwart had de Belgische staat al zwaar overhoop gelegen. Enkele maanden voor de verkoop had hij nog gedreigd beslag te laten leggen op het kasteel van Argenteuil. Zo wilde hij de 4 miljoen euro recupereren die Floridienne na jaren procederen te goed had van de Belgische staat.

De zakenman is nooit bang geweest een geschil op het scherp van de snede uit te vechten. Toen hij bij Floridienne werd opzijgeschoven, voerde hij een harde open strijd tegen het bedrijf, waarbij hij zelfs aandelen begon op te kopen.

Door de ruzie met de Belgische staat kwam het kasteel van Argenteuil op de radar van Delwart. Tijdens de beslagprocedure was er hij even een kijkje gaan nemen. Met zijn honden, maar zonder architect of vastgoedexpert. Delwart was er meteen van overtuigd dat het verwaarloosde kasteel de ideale plaats was om wetenschappers samen te brengen.

Op de openbare verkoop was hij niet aanwezig. Hij volgde het via de telefoon. Zijn advocaat en Gaëtan Waucquez, CEO van Floridienne, brachten het bod uit.

Daarmee was de Belgische staat nog niet verlost van het dossier Argenteuil en zijn excentrieke eigenaar. Meteen na de openbare verkoop smeekte ze Delwart het kasteel opnieuw van de hand te doen. Niemand minder dan de Russische president Vladimir Poetin bleek bereid er fors meer voor te betalen. Hij wou er een datsja - Russisch voor buitenverblijf - van maken. Maar Delwart week niet, niet voor Poetin en voor de Libische president Kadhaffi evenmin.

Liefdesleven van de vlinder

In het kasteel van Argenteuil vinden bijeenkomsten plaats van Delwarts stichting, die aan ecologisch onderzoek doet. De achterkleinneef van Ernest Solvay, die een passie heeft voor natuur en onderzoek, financiert met zijn Foundation Delwart onderzoek naar de biochemische communicatie van planten en dieren. Mieren die met elkaar praten via het de verspreiding van feromonen. Het liefdesleven van de vlinders. De verdedigingsmechanismen van de bloemkool.

Het geloof in de wetenschap is niet vrijblijvend. In 19 jaar investeerde ChemCom, het biotechfiliaal van Floridienne, en de familie Delwart meer dan 25 miljoen euro in het onderzoek naar de menselijke reukzin. In 2017 werd de start-up DiaSense Pharma gelanceerd, die ziektes moet bestrijden met behulp van een artificiële neus.

In Argenteuil leefde Delwart zich 15 jaar uit als een professor Zonnebloem, met experimenten in de natuur en omgeven door wetenschappers die hij koesterde. Nu is hij bereid het kasteel te verkopen. De onderhoudskosten zijn groot. Een grondige renovatie kost vele miljoenen euro’s. Een en ander past ongetwijfeld ook in de successieplanning van de familie Delwart.

Sotheby’s International Realty is belast met het zoeken van een koper. Op de website van de vastgoedtak van het beroemde veilinghuis is er niets van terug te vinden. Zeer exclusieve woningen worden zelden geafficheerd. En exclusief is het kasteel zeker. Een koper moet al snel 20 miljoen euro neertellen. Dat zou de verkoop tot een van de duurste woningtransacties in de vastgoedgeschiedenis van België maken.