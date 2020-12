Familie Desimpel haalt Cofinimmo aan boord

Ondernemer Christophe Desimpel overtuigt het beursgenoteerde Cofinimmo om 20 miljoen euro in zijn Gentse zorgvastgoedbedrijf Aldea te investeren.

Vijf jaar geleden richtte Christophe Desimpel Aldea op, een bedrijf gespecialiseerd in zorgvastgoed. Vandaag kan de ondernemer, wiens familie fortuin maakte als gevelsteenbakker, een grote vis aankondigen als investeerder. De beursgenoteerde groep Cofinimmo steekt 20 miljoen euro vers kapitaal in Aldea. Dat melden beide bedrijven dinsdagavond in een persbericht.

Aldea focust op de ontwikkeling en uitbating van nieuwbouwzorgvastgoed voor ouderen. Het bedrijf bezit vandaag 19 residenties in Vlaanderen en Wallonië, goed voor 729 woonzorgbedden en meer dan 300 assistentiewoningen. Het bedrijf wil zijn huidige vastgoedportefeuille van 200 miljoen euro tegen 2025 opkrikken tot 300 miljoen euro.

Families

Cofinimmo, bekend als verhuurder van kantoren en zorgvastgoed, speelt een cruciale rol in die ambitieuze plannen. 'Ik ben zeer verheugd dat we een Belgische partij vonden die onze markt door en door kent en de financiële slagkracht heeft om in onze toekomst te investeren', zegt Desimpel in een reactie.

Dat een beursgenoteerd vastgoedbedrijf, dat grote overnames verkiest, een participatie neemt in een private speler is behoorlijk uitzonderlijk. Maar een recente wetswijziging verlaagde voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's) zoals Cofinimmo de minimumdrempel om in andere bedrijven te investeren van 50 tot 25 procent.

25% belang Cofinimmo krijgt iets meer dan 25 procent en een blokkeringsminderheid van Aldea in handen.

Niet toevallig krijgt Cofinimmo daarom iets meer dan 25 procent en een blokkeringsminderheid van Aldea in handen. Desimpel en enkele medestanders bezitten 18 procent. Het bedrijf telt onder zijn investeerders ook verschillende Vlaamse families (zoals Vandeurzen) en institutionele partijen, zoals het Waalse Gewest (Sogepa) en de hr-groep Securex. Anneleen Desmyter, de ex-CEO van de winkelvastgoedspeler QRF, staat sinds eind vorig jaar aan het hoofd van Aldea.

Cofinimmo

Voor Cofinimmo stelt de investering van 20 miljoen euro weinig voor. Alleen al in Europees zorgvastgoed bezit het bedrijf een portefeuille van 2,7 miljard euro, waarvan twee derde zich in België bevindt. Cofinimmo haalde onlangs nog 500 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties.