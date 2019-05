Familie Desimpel stapt uit Oostendse renbaan

De familie Desimpel uit Kortemark, die in de jaren 90 fortuin maakte met uitbouw van een van de grootste gevelsteenbakkers van Europa, speelde de voorbije twee decennia een sleutelrol in de redding en herontwikkeling van de site van de Oostendse Hippodroom uit 1883.

Sinds 1997 is de meerderheid (vandaag 85 procent) van KRO in handen van de familie van Aimé Desimpel, de West-Vlaamse ondernemer-politicus die in 2002 plots overleed.

Kinderen

Het grootste gedeelte van zijn zakenimperium is verdeeld over Christophe, Ann-Sophie, Patricia en Xavier Desimpel, zijn vier kinderen. De participatie in KRO is een van de weinige resterende activa die nog gemeenschappelijk zijn.