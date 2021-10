Familie Kaesteker ruilt 27 kledingwinkels in voor stukje van 'duizend andere winkels'

E5 Mode werd eind 2019 al verkocht door de familie Kaesteker, maar de familieholding Shopinvest had nog twaalf winkels van de modeketen in handen.

De familie Kaesteker, eind jaren zeventig de oprichter van E5 Mode en een pionier in de uitbouw van de baanwinkels, ruilt 27 winkels voor een belang van 4,4 procent in de beursgenoteerde winkelvastgoedgroep Retail Estates.

'Ken je dat? Je verzamelt postzegels en je mist er nog eentje. Dat is wat deze winkelpanden voor ons betekenen. We zijn blij dat we ze kunnen toevoegen.' Zo omschrijft Jan De Nys, de CEO van het beursgenoteerde Retail Estates , de overname van de 27 baanwinkels van Shopinvest. Dat is de investeringsholding van de familie Kaesteker, die E5-mode oprichtte en eind 2019 verkocht.

De 27 winkelpanden zijn verspreid over 17 sites langs grote invalswegen, de meeste in Vlaanderen. 'De winkels liggen allemaal in de clusters waar wij al aanwezig zijn', verklaart De Nys de overname. 'Langs de Rijksweg in Lokeren bijvoorbeeld hebben we al drie panden. Met de drie van Shopinvest erbij hebben we ze nu allemaal. Dat maakt het makkelijk om te beheren.'

Slechts 12 van de 27 winkels zijn vestigingen van E5 Mode, de kledingketen die vandaag in handen is van de familie De Sutter. De andere zijn eveneens filiaalvestigingen van vooral Belgische ketens: Gamma, ZEB, Torfs, Bel&Bo, Leenbakker, Eggo Keukens.

Het gaat om een overname in natura. In ruil voor de panden krijgt Shopinvest een belang van 4,4 procent in Retail Estates, goed voor een kapitaalverhoging van 35,9 miljoen euro. Volgens KBC Securities zal de deal 2,42 miljoen euro toevoegen aan de jaarlijkse huurinkomsten van Retail Estates of 2,1 procent van de geschatte huurinkomsten voor het boekjaar 2021-2022. 'Daaruit puren we een rendement van 6,8 procent tegenover 6,5 procent voor de groepsportefeuille.'

Ondanks corona

'De vraag naar die perifeer gelegen winkels is sterk toegenomen, ondanks corona', stelt De Nys. 'Dat heeft te maken met de historisch lage huurprijzen. Momenteel betaal je er voor een pand 91 euro per vierkante meter, tegen normaal 110 à 125 euro. Veel van de huurcontracten lopen nog vijf tot tien jaar, zodat de huurprijzen niet meteen zullen stijgen en dus nog lang aantrekkelijk blijven.'

In de stadscentra liggen de winkelhuurprijzen tien keer hoger dan in de periferie. In de centra heeft men de fout gemaakt er een monocultuur van kledingwinkels van te maken. Jan De Nys CEO Retail Estates

En dat terwijl de klassieke winkelstraten in de stadscentra leeglopen? 'Daar liggen de prijzen tien keer hoger. In de Brusselse Nieuwstraat loopt de huur op tot 1.000 à 2.000 euro per vierkante meter. Daar heeft men de fout gemaakt er een monocultuur van kledingwinkels van te maken. Ze werden verhuurd aan de hoogste bieder, zonder oog voor diversiteit. Dat waren de kledingwinkels met hun hoge marges. De andere winkels trokken naar de rand van de stad. De consument is het nu gewoon.'

Kan de opmars van de e-commerce roet in het eten gooien? 'Zoals nu, met gratis verzending en retouren, blijft het niet duren. Er zullen mengvormen ontstaan, zoals online bestellen en afhalen in de winkel. Dat merk je bijvoorbeeld in de elektrozaken. Coolblue baat ook fysieke winkels uit, en Vandenborre breidt zijn service van snelle levering uit.'

We wilden onze portefeuille diversifiëren, weg van kledingwinkels. Hans Van Rijckeghem CEO Shopinvest

Hans Van Rijckeghem, de CEO van Shopinvest, en de familie Kaesteker geloven in het verdere succes van baanwinkels. 'Daarom zijn we aandeelhouder geworden van Retail Estates. We wilden onze portefeuille diversifiëren, weg van kledingwinkels. Vroeger waren we 100 procent eigenaar van 27 winkels, nu zijn we 4,4 procent eigenaar van duizend winkels, in veel meer markten.'