Familie de Merode wil kasteel niet prijsgeven

De adellijke familie de Merode tracht te verhinderen dat het kasteel van Rixensart, dat al drie eeuwen in haar bezit is, in andere handen komt. Een stichting moet daarbij helpen.

De Merode. Weinig andere Belgische adellijke families spreken zo sterk tot de verbeelding. Tal van telgen van de dynastie, die teruggaat tot de middeleeuwen, speelden een sleutelrol in de geschiedenis. Al was het maar omdat de familie verwant is met zowat alle Europese vorstenhuizen. Ze heeft ook als een van de weinige het recht om de erfelijke titels prins en prinses te voeren zonder dat ze tot een koningshuis behoort.

Op korte tijd zijn twee kastelen van de adellijke familie de Merode in de etalage terecht gekomen.

Die invloed ging lange tijd gepaard met grote rijkdom en een rist kastelen met uitgestrekte landerijen. Maar tal van kastelen zijn intussen van eigenaar veranderd, onder meer om de soms zware erfenislasten bij een overlijden te kunnen dragen.

Schulden

Het toeval wil dat in korte tijd twee kastelen van de familie in de etalage zijn beland, beide in Waals-Brabant en dicht bij elkaar gelegen. De ruïnes van een bouwwerk uit de 19de eeuw in Waver, met 84 hectare grond erbij, werden enkele weken geleden voor 4,3 miljoen euro eigendom van de bekende activistische belegger André de Barsy. Het ging om een gedwongen verkoop, op last van de schuldeisers van een de Merode-telg.

In Rixensart leidde een zware erfbelasting eerder dit jaar tot een poging om het veel waardevollere kasteel met ruim 100 hectare grond van naaste familieleden te gelde te maken. De openbare verkoop werd echter stopgezet wegens een te lage biedprijs (1,7 miljoen euro). De eigenaars proberen nu onderhands een deal te sluiten.

Kasteel

Hun oom prins Charles-Louis de Merode, zijn vrouw en hun vijf kinderen pogen echter te verhinderen dat het nog bewoonde kasteel, waarvan de roots teruggaan tot 1217, in vreemde handen terechtkomt. Ze bieden mee op de eigendommen, maar het is nog niet duidelijk of ze in hun opzet zullen slagen. Het betrokken notariskantoor wou gisteren geen commentaar kwijt. Het resultaat van de verkoop wordt later dit najaar verwacht.

‘We denken dat ons bod het zal halen en hebben goede hoop dat het kasteel in de familie kan blijven’, zegt Charles-Adrien de Merode, een van de kinderen van de oom.

Het gezin heeft onlangs een stichting in het leven geroepen met de naam Merode-Rixensart met als voornaamste doel het eeuwenoude gebouw en de landerijen aan te kopen en daarvoor eventueel geld in te zamelen. Mocht dat lukken, dan wordt het kasteel gerestaureerd.

Oude glorie

Daarna kan het domein worden ingezet om geld in het laatje te brengen, bijvoorbeeld door het te verhuren voor huwelijken en andere evenementen. Het gezin de Merode heeft daar ervaring mee. Het herstelde zijn Schloss Merode in het Duitse Langerwehe, ten oosten van Aken, na een zware brand in zijn oude glorie. De waterburcht is nu het toneel van operavoorstellingen, kerstmarkten en oldtimerhappenings.