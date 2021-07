Families Donck en Desimpel verstevigen grip op Atenor

CEO Stéphan Sonneville verstevigt zijn belang in Atenor.

De families Donck en Desimpel verhogen samen met CEO Stéphan Sonneville hun belang in de beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar Atenor.

CEO Stéphan Sonneville en de investeerdersfamilies Donck en Desimpel verstevigen hun greep op Atenor . De partners hebben eind juni de aandelen van de Luxemburgse holding Luxempart in de vennootschap ForAtenor overgenomen. Dat meldt Atenor maandagavond.

ForAtenor ontstond in 2018 bij de uitstap van Sofinim, een dochter van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH). Vier referentieaandeelhouders kochten dat belang van 10,5 procent toen voor 26,7 miljoen euro. Het ging om CEO Stéphan Sonneville, 3D (het vehikel van de families Donck en Desimpel), Luxempart en Alva.

Alva, het vehikel van Philippe en Patricia Vastapane, verkocht zijn belang in ForAtenor in april aan 3D en Sonneville, die enkele dagen eerder voor 2,7 miljoen euro aandelen verkocht. Luxempart maakt nu dezelfde beweging.

Families

Voortaan bezitten 3D (70%) en Sonneville (30%) samen ForAtenor, dat zijn belang in Atenor intussen opschroefde tot 11,6 procent. De twee families achter 3D, dat eind vorig jaar 12,7 procent van Atenor had, krijgen zo een vijfde van Atenor in handen en verstevigen hun positie als belangrijkste aandeelhouder.

Luxempart en Alva bezitten nog altijd respectievelijk 10,7 en 9,3 procent van Atenor. Het totale belang van CEO Sonneville ligt iets lager. Een kleine helft van Atenor (47 procent) is in publiek bezit.

De investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, die decennia aandeelhouder van Atenor was, maakte in mei bekend dat ze de ontwikkelaar Extensa inbrengt bij het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Leasinvest Real Estate. Die operatie zou moeilijk samengaan met een belang in concurrent Atenor.