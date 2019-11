Filip Balcaen en Downtown verkopen Brussels gebouw aan HSBC

De vastgoedtransactie rond het kantoorgebouw Seven in de Brusselse Noordwijk is een van de grootste van het jaar in ons land.

De nog jonge Brusselse vastgoedspeler Downtown Real Estate en Baltissimmo, de vastgoedtak van de investeringsvennootschap Baltisse van ondernemer-investeerder Filip Balcaen, hebben hun eerste gezamenlijk vastgoedproject verkocht. Dat melden ze in een persbericht.

Het gaat om het kantoorgebouw Seven aan de Koning Albert II-laan in de hoofdstad. Ze kochten dat gebouw van 15.500 m2 eind 2017 en hebben het grondig getransformeerd tot een milieuvriendelijk en duurzaam gebouw met het Europese 'nearly zero energy building'-label.

Verschillende huurders zullen er binnenkort hun intrek nemen, onder meer coworkingbedrijf Fosbury & Sons, Luminus, de rechtsbijstandsverzekeraar DAS en twee Vlaamse kabinetten.

HSBC

Bijna twee jaar na de aankoop doen Downtown en Baltissimmo het nu van de hand. De koper is de Britse bank HSBC die echter optreedt voor een of meerdere privéklanten van de instelling. Wie dat zijn, is niet bekend maar het gaat alleszins om vermogende particulieren.

Het is de eerste vastgoedtransactie van HSBC in België dat Brussel blijkbaar als doelwit geïdentificeerd heeft. HSBC werd voor de deal begeleid door Hannover Leasing, terwijl de verkopers de steun kregen van makelaar JLL.

Volgens onze informatie werd het gebouw verkocht voor ongeveer 90 miljoen euro. Dat maakt er waarschijnlijk een van de tien grootste vastgoedtransacties van het jaar van in ons land. De aankoop kostte twee jaar geleden ongeveer 10 miljoen euro. Er is dan ook sprake van een recordrendement van ongeveer 3,75 procent op de huurinkomsten.

Dynamiek

De deal staat symbool voor de hernieuwde opmars van de Brusselse Noordwijk als vastgoedlocatie. Twee jaar geleden, bij de aankoop van Seven, waren Downtown en Baltissimmo de enige kandidaten en was er scepsis in de sector over de transactie. Nu blijkt het een goede zet geweest te zijn. 'In de Noordwijk is er niet langer sprake van kortingen op exitrendementen of huurprijzen', zegt een kenner.

Als bevestiging van hun vertrouwen in de buurt kochten beide partners eerder dit jaar de vroegere IBM-toren (Victoria Regina), vlakbij de nabijgelegen Kruidtuin. Die krijgt ook een grondige facelift. Het is niet bekend in welke verhouding Downtown en Baltisse ageren.