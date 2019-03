Filip Balcaen koopt IBM-toren in Brussel

De investeringsmaatschappij Baltisse werkt voor de operatie samen met de vastgoedontwikkelaar DWNTWN.

De ondernemer en investeerder Filip Balcaen en de Brusselse vastgoedontwikkelaar DWNTWN slaan opnieuw de handen in elkaar voor een vastgoedproject. Het gaat om de overname van de bekende Brusselse kantoortoren Victoria Regina in de Brusselse Noordwijk, vlakbij de Kruidtuin. De toren is misschien beter bekend onder zijn oude benaming IBM Tower.

Het gebouw heeft die naam sinds de Amerikaanse computerreus IBM de toren in de jaren 70 liet optrekken en er zijn Brusselse kantoren in onderbracht. IBM bleef er tot begin deze eeuw. Daarna trok de federale politie in het gebouw.

Spaanse bank

De toren staat al een tijd helemaal leeg en is gestript. Het gebouw moet worden gerenoveerd voor het weer in gebruik kan worden genomen. Dat zal gebeuren door de nieuwe eigenaars die de toren kopen van de Spaanse bank Santander.

Schermvullende weergave De ondernemer en investeerder Filip Balcaen. ©Emy Elleboog

De website De Rijkste Belgen maakte woensdag melding van de transactie en De Tijd kreeg die bevestigd. De deal blijkt ook uit een akte in het Belgisch Staatsblad over de oprichting van de vennootschap Victoria Regina door Baltissimmo, de vastgoedtak van Balcaens investeringsmaatschappij Baltisse, en DWNTWN van Jan De Kuyper en Alexander Steyns. De verkoopakte wordt binnenkort ondertekend.

De vennootschap krijgt een kapitaal van 15,8 miljoen euro mee, maar zonder twijfel zal de verkoopprijs voor het gebouw hoger liggen. Bij Baltisse viel geen commentaar op te tekenen. DWNTWN verkoos niet te reageren.

Seven

Het is de tweede keer dat Balcaen en DWNTWN samenwerken. Ze kochten eerder in de buurt het in Seven omgedoopte Polaris-kantoorgebouw aan de andere kant van het station Brussel-Noord. Dat wordt gemoderniseerd en is al voor meer dan 90 procent verhuurd.