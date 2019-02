Flashy torens moeten Knokke-Heist hip maken

In de badplaats Heist verrijst in 2020 een futuristische appartementstoren van 50 meter hoog. Het wordt een van de nieuwe landmarks in Knokke-Heist, waar hoogbouw geen taboe meer is.

De kust is berucht om haar muur monotone appartementsgebouwen, soms misprijzend de ‘Atlantikwall’ genoemd. Als het van burgemeester Leopold Lippens afhangt, komt er in Knokke-Heist meer variatie in. Zijn gemeente zette jaren geleden enkele ambitieuze torenprojecten in gang, zowel aan de dijk als verderop. Die plannen worden stilaan concreet.

Het hart van de deelgemeente Heist krijgt een facelift. Uiterlijk begin volgend jaar start op het Maes en Boereboomplein de bouw van het Community House, een kleurrijke toren van 13 verdiepingen, op 300 meter van de zee. Behalve 100 appartementen zal de toren gemeentediensten omvatten. De Parijse architect Jakob + Macfarlane tekende voor het ontwerp, dat niet bij elke inwoner in de smaak valt.

Knokke-Heist en de Vlaamse bouwgroep Artes ondertekenden deze week de publiek-private overeenkomst, het officiële startschot. De bouw, met B2Ai als uitvoeringsarchitect, moet in 2023 klaar zijn.

De blokken uit de jaren 70 lijken nergens op. We willen de lelijke plekken mooier maken. Leopold Lippens Burgemeester Knokke-Heist

Over de waarde van het project wil Artes niet veel kwijt. ‘Dat hangt af van de verkoopprijzen voor de appartementen.’ Maar de groep bevestigt wel dat ze het gros van de kosten op zich neemt. ‘Het is een extravert project, dat Heist zal opwaarderen’, zegt Bart Putman, projectontwikkelaar van CAAAP, dat tot Artes behoort. Er komt ook een nieuw plein, een ondergrondse parking en een winkelzone.

Er ligt ook een stedelijk ontwikkelingsplan klaar voor de buurt rond het Heldenplein. De Heldentorens, met één toren van 21 verdiepingen, moeten een tweede landmark worden. De ontwerper, het Nederlandse architectenbureau Neutelings, is bekend van het Museum Aan de Stroom in Antwerpen. Het dossier staat nog niet zo ver als dat van het Community House.

De prestigieuze torens moeten de kloof tussen het mondaine Knokke-Zoute en het minder trendy Heist verkleinen. ‘Voor het Community House is er interesse van Duitse en Nederlandse klanten. Die maken het onderscheid tussen Knokke en Heist niet’, zegt Putman.

Schermvullende weergave One Carlton van vastgoedman Versluys in Knokke. ©Versluys Groep

‘Heist krijgt de investeringen die het nodig had’, zegt Lippens. ‘Knokke en Heist vormen één gemeente. We zijn een weefsel dat aan elkaar hangt.’ Eind 19de eeuw waren de rollen nog omgedraaid. Niet Knokke, maar Heist was de meest mondaine badplaats.

‘Het is goed dat de beschikbare ruimte efficiënt wordt gebruikt door in de hoogte te bouwen. De opvallende torens kunnen toeristen aantrekken’, zegt Luc Lierman van het oppositiekartel Groen-sp.a. ‘Maar er is ook een keerzijde. Wonen wordt onbetaalbaar voor de gewone inwoners. En de torens zetten de omringende woningen letterlijk in de schaduw.’

‘We willen zeker geen blokken van 36 verdiepingen aan de zeedijk’, zegt Lippens. ‘De bedoeling is accenten te geven die de lelijke plekken mooier maken. Het project van de vastgoedontwikkelaar Versluys op de hoek van het Albertplein, One Carlton, is daar een mooi voorbeeld van. Want laten we eerlijk zijn. De ‘Atlantikwall’ is lelijk. De appartementen uit de jaren 70 lijken nergens op.’