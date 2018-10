Flexwerkgigant WeWork komt naar België

De Amerikaanse wereldleider in coworkingplekken vestigt zich voor het eerst in ons land, in het hart van de Brusselse Europese wijk.

WeWork opent in het vierde kwartaal van volgend jaar de deuren naast het Brusselse metrostation Troon, in de Europese wijk. Het strijkt voor het eerst neer in ons land. De Brusselse vastgoedontwikkelaar Eaglestone sloot een contract van 15 jaar met WeWork om zich te installeren in Light On, een nieuw kantorencomplex van zo'n 6.500 vierkante meter dat in aanbouw is.

WeWork werd in 2010 opgericht in het New Yorkse Soho en telt vestigingen op 287 locaties in 74 steden in 23 landen. De flexwerkreus heeft een geschatte marktwaarde van 20 miljard dollar. Met een WeWork-lidmaatschap heb je toegang tot het internet en kan je kiezen voor een open bureau of een privékantoor voor grotere teams. WeWork slaat niet alleen aan bij freelancers en start-ups. Een derde van de wereldwijde leden bestaat uit grote ondernemingen. In Europa telt WeWork er meer dan 60.000, wereldwijd meer is dat meer dan 268.000.

Innovatiekracht