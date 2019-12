Fonds van 250 miljoen euro voor aanpak stadskankers

De Gentse vastgoedontwikkelaar Revive werkt aan een nieuw investeringsfonds dat met 250 miljoen euro goed is voor een record. Belfius en PMV legden al geld op tafel. Piet Colruyt is intussen uit het kapitaal gestapt.

Het is een aparte stiel in de vastgoedsector: brownfields of verwaarloosde gronden of gebouwen, vaak oude fabrieken met een vervuilde bodem, saneren en omvormen tot nieuwe projecten voor bewoning of andere bestemmingen. Een van de Belgische pioniers is de Gentse ontwikkelaar Revive.

Die ging begin 2009 van start, vlak na de start van de bankencrisis, wat de oprichting niet vergemakkelijkte. Maar Revive kon toch aan fondsen geraken, deels dankzij de hulp van Piet Colruyt. De telg van de familie achter de gelijknamige supermarktgroep en een bestuurder van het familiale investeringsvehikel Korys stond mee aan de wieg van Revive. Hij kon zijn netwerk inschakelen. Het initiatief voor Revive ging echter uit van Nicolas Bearelle, net als Piet Colruyt architect van opleiding.

Piet Colruyt stapte eerder dit jaar volledig uit Revive.

Ze hadden elk de helft in handen, met een optie voor Bearelle om zijn partner uit te kopen. Dat gebeurde eerst deels (20%) en eerder dit jaar verkocht Colruyt de resterende 30 procent. De jongste transactie bleef tot nu onder de radar. ‘We staan intussen op eigen benen. Daardoor was Piets strategische rol verminderd. Maar het is geen scheiding: hij blijft bestuurder en ik spreek hem nog zeer regelmatig’, zegt CEO Bearelle.

Conservenfabriek

Na tien jaar telt Revive 45 werknemers en heeft het tal van projecten gerealiseerd, met telkens een focus op grote, binnenstedelijke ontwikkelingen. Revive kwam eerder dit jaar nog in het nieuws met de plannen om de oude, bekende conservenfabriek van Marie Thumas in Leuven onder handen te nemen. Enkele andere, lopende projecten zijn Komet in Mechelen en de Ekla-toren in Brussel. Revive is uitgegroeid tot Belgisch marktleider voor de reconversie van verontreinigde terreinen. ‘We hebben bijna 1 miljoen m2 die moest worden gesaneerd aangepakt of zijn daarmee bezig’, zegt Bearelle.

Voor de financiering zet Revive eigen investeringsfondsen op, waarmee het in 2010 pionierde in België, en doet het een beroep op bankleningen. De inkomsten komen uit de verkoop of de verhuur van gebouwen, uit de vergoedingen als fondsmanager en uit een winstdeling bij de ontbinding van de fondsen. De omvang van de fondsen gaat crescendo. Na 20, 50 en 100 miljoen euro is het nu tijd voor het grotere werk.

‘We werken aan een vierde fonds van 250 miljoen euro. Dat wordt verreweg het grootste investeringsfonds (private equity) voor vastgoedontwikkeling van het land’, zegt Bearelle. ‘We mikken op de zomer van 2020 om dat rond te hebben. Intussen is de eerste fase van het vierde fonds een feit: in de zomermaanden haalden we al 59 miljoen euro op.’

Belfius

Dat geld komt van Belfius, sinds het eerste investeringsfonds een vaste partner van Revive. Daarnaast stapt de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV voor het eerst in en al meteen met 20 miljoen euro. ‘Dat is een bevestiging van onze strategie.’ Voorts brengen een aantal families die al langer aan boord zijn opnieuw geld aan. Namen wil Bearelle niet kwijt. Revive kon tevoren onder meer rekenen op de steun van Korys en enkele familiale aandeelhouders van de biergigant AB InBev. Wie dat precies zijn, is niet bekend.

Veel brownfields zitten bij de overheid en die brengt ze maar traag naar de markt. Nicolas Bearelle CEO Revive

Revive zal voor zijn 250 miljoen euro ook aankloppen in het buitenland. ‘Het bedrag is te groot voor België. Er is interesse van Europese fondsen en we testen een samenwerking met de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling voor specifieke projecten in Centraal-Europa.’

Het nieuwe geld zal onder meer dienen om de buitenlandse expansie van Revive een duw in de rug te geven. ‘Over tien tot twintig jaar zijn de grote brownfields in België herontwikkeld en er komen er geen bij. Bovendien zitten veel terreinen bij de overheid. Die brengt ze maar traag naar de markt.’ Vandaar de stap naar het buitenland.

Lech Walesa

De eerste investering is de aankoop - samen met de eveneens Gentse ontwikkelaar Alides van de bouwfamilie Maes - van 16 hectare op de scheepswerf van het Poolse Gdansk. Die ging de geschiedenis in als de bakermat van de latere president Lech Walesa. ‘Het is een complex dossier, maar die hebben onze voorkeur. Er is een ontwikkelingspotentieel van 700 miljoen euro om ruim 300.000 m2 te bouwen. We werken ook op een aantal deals in Portugal, waar we net als in Polen al mensen ter plaatse hebben. En we kijken naar Duitsland. Nederland en Frankrijk staan ook op de lijst. Maar daar staat onze activiteit op een lager pitje.’