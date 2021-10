Franse miljardair Niel bezit al kwart van vastgoedreus

Geen controle

Hij meldt in een verklaring aan de Franse beurswaakhond AMF bovendien het inslaan van aandelen te zullen voortzetten 'in functie van de omstandigheden op de markt'. Maar hij heeft 'niet de intentie de controle te verwerven over de vennootschap'.

Unibail-Rodamco was voor de overname van Westfield een Frans-Nederlandse fusiegroep. Het geheel is een van de grootste eigenaars van shoppingcentra ter wereld, met 86 centra in 12 landen, maar niet in België. De groep was vorig jaar goed voor 1,8 miljard euro inkomsten. De resultaten en de beurskoers kregen flinke klappen door corona.