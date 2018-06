Frontaal zeezicht maakt appartement aan de kust bijna een kwart duurder

De meerprijs die de Belg wil betalen voor een appartement op de zeedijk neemt opnieuw toe. Voor de hele kust bedroeg die premie vorig jaar 22 procent. In Knokke was dat zelfs 40 procent.

Het gaat economisch beter en vastgoed zit in de lift. In het bijzonder aan de kust, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. De zeedijk is opnieuw zeer gegeerd. Zeker in Knokke. Driekwart van alle transacties met frontaal zeezicht in de mondaine badstad gebeurden vorig jaar tegen een prijs van meer dan 375.000 euro, de helft veranderde van eigenaar boven de 600.000 euro.

In 2017 werd voor een appartement aan de Belgische kust gemiddeld 262.441 euro betaald. Als het op de dijk ligt, lag die prijs wel al op 320.429 euro. Dat was 22,1 procent meer dan voor een appartement zonder frontaal zeezicht.

De prijsstijging op de dijk van 6,6 procent ten opzichte van het jaar voordien, is groter dan de stijging voor appartementen aan de kust in het algemeen (+3,2 procent), groter dan in Vlaanderen (+2,3 procent).

Inhaalbeweging

De gemiddelde premie die op de dijk wordt betaald, ligt wel nog beduidend lager dan vijf jaar geleden. Toen bedroeg de premie gemiddeld nog 26,1 procent voor de hele kust en 49,2 procent voor Knokke. In vrijwel alle gemeenten is de premie in 2017 lager dan in 2013.

Na de financiële crisis is zo’n vijf jaar geleden een herstelbeweging aan de kust op gang gekomen. Dat uitte zich op de eerste plaats in de toename van het aantal transacties. Tussen 2014 en 2017 zagen de notarissen het aantal transacties stijgen met maar liefst 30 procent.

Er werd in het begin van de herstelperiode vooral veel meer nieuwbouw gebouwd en gekocht, maar die is maar in de beperkte mate op de dijk te vinden. Er is daar geen ruimte vrije ruimte meer en door de problematiek van de medeëigendom is het niet evident om een appartementsgebouw op de dijk te herontwikkelen.

De prijzen van nieuwbouw liggen gemiddeld beduidend hoger dan die voor oudere appartementen aan de kust. Daardoor daalde de premie die op de dijk werd betaald.

‘De nieuwe trend voor mij is dat er nu ook een duidelijke hernieuwde interesse voor de oudere appartementen op de dijk. Als men gaat voor een oudere appartement, gaat men dan bij voorkeur naar een topligging. Voor veel mensen is dat nog steeds de dijk’, aldus Bart Van Opstal, notaris in Oostende. Die belangstelling vertaalde zich in sterker stijgende prijzen op de dijk.

De premie op de dijk verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Naast Knokke werden er in 2017 ook in Oostende (28 procent) en Blankenberge (27 procent) forse premies betaald. Beide gemeenten hebben relatief veel oude appartementen op de dijk. De gemiddelde prijs op de dijk van die twee gemeenten van respectievelijk 271.619 euro en 266.796 euro zijn voor heel wat mensen nog betaalbaar.

Knokke boven

Op de dijk in Knokke werd vorig jaar gemiddeld 652.177 euro (+3,1 procent) betaald. Voor het bedrag van de premie van 186.000 euro voor het plaatsje op de dijk in Knokke koop je op veel plaatsen elders in het land al een leuk appartementje.

De gemiddelde prijs op de dijk in Knokke ligt evenwel nog steeds onder die van 2013 (665.428 euro).

Knokke kende een zeer goed vastgoedjaar in 2017. Het aantal transacties steeg er met 7,8 procent. Dat is meer dan het gemiddelde voor de kust, waar net iets beter werd gedaan (+0,5 procent) dan in het recordjaar 2016. De prijs van een appartement in Knokke steeg met 2,8 procent tot 465.393 euro.

Het marktaandeel van Knokke in het aantal transacties aan de kust steeg van 16,6 procent in 2014 naar 18,4 procent in 2017. Knokke komt daarbij in de buurt van Oostende, goed voor een stabiel marktaandeel van 20 procent. Het is weinig waarschijnlijk dat Knokke de komende jaren Oostende gaat voorbijsteken. Oostende heeft een pijplijn van 5.000 nieuwbouwwoningen.

De helft van de appartementen in Knokke worden verkocht onder de 385.000 euro (de zogenaamde mediaan), de andere helft boven de 385.000 euro. Driekwart van wat wordt verkocht in Knokke, gaat boven de mediaan voor de hele kust (220.000 euro) de deur uit.

Opmars kust