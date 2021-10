Fusie tussen Vlaamse kotbazen op til

Xior, de 'kotmadam van de Brusselse beurs, lanceert een overnamebod op Quares Student Housing, een fonds dat eveneens gespecialiseerd is in studentenkoten.

Het bod heeft betrekking op alle aandelen en converteerbare obligaties die uitgegeven zijn door Quares Student Housing. Het gaat om 2.446 aandelen en 42 obligaties. De biedprijs bedraagt 19.984 per aandeel en 10.000 plus rente per converteerbare obligatie. Voor Xior heeft de deal een totale investeringswaarde van 155,8 miljoen euro met een verwacht aanvangsrendement 'in lijn met de huidige waardering van de portefeuille in België'.

De referentieaandeelhouders van Quares Student Housing hebben een overeenkomst gesloten tot verkoop van hun aandelen aan Xior. Het gaat in totaal om 32,36 procent van het kapitaal.

Quares Student Housing is een niet-genoteerd fonds dat gespecialiseerd is in studentenkoten. Het werd in 2013 door de vastgoedgroep Quares opgestart. Het was het eerste fonds dat het mogelijk maakte uitsluitend te beleggen in studentenhuisvesting. Sinds zijn lancering haalde het al tientallen miljoenen euro's op.

Op de website van Quares Student Housing staat te lezen dat het fonds bijna 1.000 wooneenheden in portefeuille heeft in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik en dat de totale investeringswaarde van de portefeuille bijna 95 miljoen euro bedraagt. 'Onze doelstelling is om tegen 2024 te beleggen in 2.000 kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers in de belangrijkste studentensteden van het land', luidt het.