‘Fusie van Iep en Accentis staat in sterren geschreven'

De exit van de zakenfamilie Ide uit Accentis kan de voorbode zijn van een fusie van de vastgoedgroep en haar hoofdaandeelhouder Iep Invest. Ook een beursexit van beide behoort tot de opties, stellen waarnemers.

De West-Vlaamse industrieel Joris Ide en zijn zoon Enzo hebben vorige week hun belang van ruim 11 procent in de vastgoedgroep Accentis verkocht aan de beursgenoteerde holding Iep Invest voor 0,055 euro per aandeel. Iep breidt zijn belang daardoor uit van 55 naar 66,37 procent. Voor Joris Ide, die fortuin maakte met zijn gelijknamige staalbedrijf en nu actief is in plastic buizen, riolering en isolatie, was het een lucratieve investering. Eind 2015 meldde hij voor het eerst dat hij aandeelhouder van Accentis was omdat hij de meldingsdrempel van 5 procent had overschreden. Sindsdien kochten hij en zijn zoon geleidelijk aandelen bij. Volgens onze berekeningen verdiende de familie zo’n 3 miljoen euro aan de vastgoedgroep, goed voor een rendement van 38 procent.

Iep Invest is de juridische erfgenaam van Punch International, het vehikel waarmee de autogekke ondernemer Guido Dumarey zijn bedrijvenimperium controleerde. Toen de financieel-economische crisis in 2008 hard toesloeg bij Punch, schoot Dumareys Nederlandse boezemvriend Gerard Cok hem te hulp. Beiden groeiden op in Sluis en kennen elkaar goed. Cok maakte fortuin in de seksindustrie en met de erotische postordercatalogus Pabo.

In 2009 kwam het tot een aanvaring tussen beiden. Cok greep via een kapitaalverhoging de macht bij Punch, dat daarna overging tot de verkoop van zijn belangrijkste activa. De telematicatak Punch Telematix, de maker van versnellingsbakken Punch Powertrain en de meerderheid in de toen nog genoteerde grafische specialist Xeikon gingen de deur uit. Alleen het industriële vastgoed, samengebundeld in Accentis, bleef over, samen met nog een pak vorderingen.

Heibel over Xeikon

De verkoop van Xeikon aan de investeringsmaatschappij Bencis ging niet zonder slag of stoot. Een groep minderheidsaandeelhouders, aangevuurd door de Nederlandse beleggingsactivist Frans Faas, weigerde haar aandelen aan te bieden en trok naar de rechter omdat ze de prijs veel te laag vonden. Vorig jaar oordeelde de rechtbank dat bij de verkoop sprake was van wanbeleid en belangenvermenging. Een onafhankelijke schatter moet nu een juiste prijs vaststellen voor de overblijvende kleine Xeikon-aandeelhouders. Zij krijgen daarbovenop alvast 1,85 euro per aandeel als compensatie voor het wanbeleid.

‘Sinds kort beweegt wat in dit dossier, dat al vijf jaar aansleept’, zegt Bart Goemaere, de uitgever van het blad BeursTips. ‘Er lopen onderhandelingen over een schikking, en die zitten in een stroomversnelling. Zo’n schikking neemt het juridische risico voor Iep Invest weg. Dat zou de familie Cok de kans bieden uit het oude Punch-imperium te stappen. Accentis is intussen een portefeuille goeddraaiende vastgoedpanden, waarvoor je makkelijk een koper kan vinden. Maar door de juridische risico’s was een verkoop tot nu nagenoeg onmogelijk. Om Accentis te kunnen verkopen moet de familie Cok wel eerst de minderheidsaandeelhouders uitkopen. Financieel kan ze dat het best doen door eerst Iep Invest van de beurs te halen, omdat de holding met een korting noteert, en dan Iep een bod laten doen op Accentis. Met de verkoop door de familie Ide is er nu een referentiewaarde.’

Ook het juridische dispuut tussen Iep en zijn voormalige hoofdaandeelhouder Guido Dumarey is intussen opgelost. Begin vorig jaar betaalde Iep Dumarey via een minnelijke schikking 1,4 miljoen euro en nam het diens resterende aandelen over tegen de beurskoers.

Bij Iep heeft Cok zijn aandelen intussen overgedragen aan zijn kinderen Cornelia en Erwin. De familie is niet langer vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Oud-journalist Gunther Vanpraet is er CEO.

Iep Invest koopt intussen via de beurs volop aandelen Accentis bij. Door het verdwijnen van de familie Ide is er geen andere grootaandeelhouder meer die een bod kan blokkeren.

Ook het blad De Belegger gelooft dat iets staat te gebeuren. ‘Iep Invest is een overbodige tussenschakel. Wanneer de groep overweegt te fuseren met dochter Accentis staat nog niet vast, maar zo’n operatie staat in de sterren geschreven’, zegt analist Geert Smet.

Kwalijke reputatie

Goemaere denkt dat een bod op Iep Invest veel kans op slagen heeft. ‘De holding heeft een kwalijke reputatie inzake deugdelijk bestuur, en telt naast het belang in Accentis nog een pak ondoorzichtige vorderingen en de helft van een Oostenrijks clubhotel, waar ze ooit om de een of andere reden ingestapt is. Amper 20 procent noteert op de beurs. Velen zullen blij zijn te kunnen verkopen, en zullen niet het onderste uit de kan willen halen.’

‘Voor Accentis zal de familie Cok meer op tafel moeten leggen dan de 0,055 euro die Joris Ide kreeg’, zegt Goemaere. ‘De intrinsieke waarde leunt aan tegen 7 cent. Ik weet dat mijn lezers meer dan 5 procent van de aandelen bezitten. Zij kunnen een delisting tegenhouden, zoals ze dat bij Global Graphics deden. Cok heeft bij Accentis goed werk geleverd, met de aanstelling van een professioneel management en nieuwe investeringen. Dat doet de intrinsieke waarde nog elk jaar stijgen.’