Gaëtan Hannecart zwaait af als CEO van Matexi

Na 27 jaar geeft Gaëtan Hannecart de fakkel van CEO van Matexi, de grootste woningbouwer en buurtontwikkkelaar van het land, door aan Olivier Lambrecht.

Gaëtan Hannecart (57) blijft actief als aandeelhouder, bestuurder en voorzitter van het investeringscomité van Matexi. Hij wil zich nog meer toeleggen op zijn rol als inspirator van de visie en de strategie, waarin buurten centraal staan, evenals op de verdere geografische expansie van de onderneming. Het is niet de bedoeling dat hij Jo Van Biesbroek, sinds 2017 voorzitter van de raad van bestuur, (op korte termijn) opvolgt.

Gaëtan Hannecart startte bij Matexi in 1994. Hij is gehuwd met Bénédicte Vande Vyvere, telg van de stichtersfamilie. Op dat moment bestond de activiteit van de onderneming voornamelijk uit verkavelingen en sleutel-op-de-deurwoningen. De Matexi-organisatie telde op dat moment 30 mensen en realiseerde een omzet van 20 miljoen euro.

Marktleider

Zesentwintig jaar later mag Matexi zich de Belgische marktleider in buurtontwikkeling noemen. In 2020 verkocht het bedrijf met 325 medewerkers 1.605 woningen, appartementen en bouwgronden. De groep is vandaag actief in 429 buurten in België, Polen en Luxemburg. Indirect stelt de groep 3.000 mensen te werk. Sinds zijn oprichting in 1945 bouwde Matexi 42.500 wooneenheden, het equivalent van een stad als Kortrijk.

De laatste jaren speelt de groep steeds meer in op buurtherontwikkeling. Projecten als Lamot in Mechelen, de Centrale Werkplaatsen in Leuven, 't Groen Kwartier en Antwerp Tower in Antwerpen, Quartier Bleu in Hasselt, Tour Leopold in Evere, ... zijn allemaal 'made by Matexi'.

Lambrecht

Vanaf de algemene vergadering op 5 mei 2021 zal Olivier Lambrecht (52) de functie van CEO en de operationele leiding van Hannecart overnemen.

Lambrecht is in eigen land niet echt bekend. HIj begon zijn carrière bij Accenture. In 2005 stapte hij over naar AB InBev. In die hoedanigheid kwam hij in contact met Jo Van Biesbroeck, de ex-topmanager van AB InBev. In 2015 stapte hij over naar The Kraft Heinz Company, en de laatste drie jaar was hij hr-directeur bij Emaar, het grootste vastgoedbedrijf in Dubai.

Nevenactiviteiten

Gaëtan Hannecart blijft CEO van Abacus Group (overkoepelende holding boven Matexi). Hij is ook voorzitter van Financière de Tubize (de referentieaandeelhouder van UCB), bestuurder bij Group Louis Delhaize (retailgroep), N-Side (scale-up op het gebied van mathematische optimalisatie) en Sipef (palmolie).