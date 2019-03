Garagebox in tien jaar amper 10 procent duurder

De gemiddelde prijs van een garage of autostaanplaats in België is in tien jaar amper met 10,7 procent gestegen, een pak minder dan de inflatie. Er zijn wel grote regionale verschillen.

Een Belgische garage kostte vorig jaar gemiddeld 29.161 euro, blijkt uit cijfers van de notarissen. Dat is 10,7 procent meer dan in 2009, maar die prijsklim is ruim onvoldoende om de inflatie bij te benen. Het leven werd sindsdien fors duurder: de gecumuleerde inflatie bedraagt 18 procent.

De gemiddelde prijs van een parkeerplaats schommelt nogal: het ene jaar zien we een stijging, het andere dan weer een daling. ‘Afhankelijk van vraag en aanbod varieert de prijs enorm’, zegt notaris Bart van Opstal. ‘Zeker in landelijke gemeentes. Daar kan lang schaarste heersen tot er één groot nieuwbouwproject bijkomt. Dan ontstaat ineens een overschot, waardoor de prijzen fel zakken.’

Zeedijk

Volgens Sofie Demeulemeester van Dewaele Vastgoedgroep kost een afgesloten garagebox in een nieuw of recent complex in een stadsomgeving gemiddeld tussen 22.500 en 32.500 euro. In landelijke gebieden is dat rond 15.000 euro. In het historisch centrum van steden als Antwerpen, Brugge of Gent lopen de prijzen op tot 50.000 of 100.000 euro, weet van Opstal. ‘Ook aan de kust komen zulke prijzen voor, maar zeker niet overal. In de nabijheid van de zeedijk is het meestal onmogelijk nieuwe garages te bouwen, waardoor ze gegeerd zijn.’

Ook regionaal zijn de verschillen groot: vorig jaar kostte een parkeerplek in Wallonië gemiddeld 22.913 euro, terwijl dat in Brussel 27.838 euro was en in Vlaanderen 31.172 euro. Beleggers die de voorbije tien tot twintig jaar investeerden in garages om ze te verhuren, konden doorgaans rekenen op 2 tot 4 procent rendement’, meent van Opstal.