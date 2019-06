Gebouw Ghelamco in Warschau getroffen door brand

Het grote bouwproject Hub Complex van vastgoedgroep Ghelamco in de Poolse hoofdstad Warschau is getroffen door brand. De schade is relatief beperkt.

De brand in de 120 meter hoge wolkenkrabber in opbouw brak uit in de nacht van vrijdag op zaterdag. 'Het vuur heeft zich verspreid tussen de verdiepingen 27 tot 32', zegt Leszek Suski, hoofd van de brandpreventie. 'De binnenkant van het gebouw werd niet getroffen. Installaties aan de buitenkant en de steigers vatten vuur.'

Het Hub Complex is het laatste en grootste project van Ghelamco in Warschau. Het complex van drie gebouwen in opbouw met een oppervlakte van 113.000 vierkante meter bevindt zich in het zakencentrum van de Poolse hoofdstad Warschau.

Ghelamco plant in het complex ultramoderne kantoren, een conferentiecentrum en een hotel van drie en vier sterren. Ook voorzien zijn 6.000 vierkante meter commerciële ruimte en een sportcentrum. De investering bedraagt minstens 235 miljoen euro.