Geen vierkante meter nieuwbouwkantoor meer vrij in Vlaanderen

Het project Post X in de buurt van Berchem-Station illustreert de grote vraag van bedrijven naar nieuwe kantoren in Vlaanderen.

Bedrijven kiezen in de Vlaamse kantoorsteden steeds meer voor nieuwbouw. Door het tekort aan nieuwe projecten zitten de huurprijzen in de lift.

Onlangs werden in Antwerpen nieuwe kantoren verhuurd tegen 160 euro per vierkante meter per jaar. Nooit eerder werd in Antwerpen, goed voor ruim de helft van de Vlaamse kantoormarkt, zo veel betaald. 'De eigenaars van kantoren hebben het nu echt wel voor het zeggen. Er is veel vraag naar nieuwe kantoren en er is relatief weinig aanbod', stelt Ralph Schellen, verantwoordelijk voor de kantoormarkt in Vlaanderen bij de vastgoedmakelaar Jones Lang LaSalle.

In de voorbije vijf jaar werden in de Vlaamse kantoorsteden Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Hasselt voor in totaal 369.000 vierkante meter nieuwe of zwaar gerenoveerde kantoren op de markt gebracht. Vandaag staat nauwelijks nog 12.000 vierkante meter van die kantoorruimte leeg. Maar eigenlijk is er niets meer vrij. In het kantoorcomplex van Post X aan Berchem-Station in Antwerpen heeft een bedrijf een optie genomen op de laatste beschikbare grote ruimte.

Ommekeer

Het succes van het Post X-project illustreert de ommekeer op de kantoormarkt in Vlaanderen. In 2014 werden de plannen van de projectontwikkelaar Iret om in de buurt van Berchem-Station 35.000 vierkante kantoorruimte te ontwikkelen op hoongelach onthaald. Het project zou de leegstand in Antwerpen alleen maar doen oplopen tot ver boven de 10 procent en de huurprijzen drukken.

Het draaide helemaal anders uit. De leegstand in Antwerpen zit met 8 procent op zijn laagste niveau in 10 jaar en de hoogste huurprijzen waren nooit hoger.

Bedrijven

De kantoormarkt in Antwerpen is geen alleenstaand geval. In tegenstelling tot in Brussel zijn het in Vlaanderen vooral de bedrijven en niet de overheden die nieuwe kantoorruimte huren. Steeds meer bedrijven centraliseren van de regio naar nieuwe, duurzame gebouwen, vaak in de buurt van grote stations.

Die gebouwen zijn aantrekkelijker om in te werken en om ze gemakkelijker te bereiken liggen ze vaak in de buurt van stations. 'Ze zijn misschien iets duurder, maar ze zijn efficiƫnter in ruimtegebruik en exploitatiekosten', zegt Schellen.

Voor die nieuwbouw op toplocaties zijn bedrijven bereid wat meer te betalen. De vele nieuwbouw in Antwerpen verklaart waarom de hoogste huurprijzen al een paar jaar stijgen. In Gent is er, ondanks een lage leegstand van 2,9 procent, een stabiele hoogste huur. Dat komt omdat er de laatste jaren zo weinig nieuwbouw is bijgekomen. In Leuven zakte de hoogste huur om dezelfde reden met 3,3 procent tot 145 euro.

Geen overaanbod

Ondanks het tekort aan nieuwbouw moet de eerste jaren niet meteen een overaanbod worden gevreesd. Jones Lang LaSalle spreekt van 'een potentieel' van zo'n 400.000 vierkante meter kantoorruimte. Die komt niet meteen en massaal op de markt.

Het is op heel wat plaatsen moeilijk om projecten te vinden op de locaties die bedrijven echt zoeken, bijvoorbeeld in de buurt van grote stations. Veel van die projecten liggen op de tekentafels omdat ze door het zeer lange vergunningstraject moeten of al lange tijd geblokkeerd zitten.

In Antwerpen (met plannen voor 204.000 vierkante meter) zitten nog projecten in de pijplijn in onder meer de wijken Luchtbal, Campus West, Nieuw-Zuid en Pelikaan (diamantwijk aan het station). In Gent (116.000 vierkante meter) moet de expansie vooral gebeuren op The Loop, vlak bij Flanders Expo.