Gent voor de laatste keer op vastgoedbeurs Cannes

De Belgen zijn dit jaar opnieuw massaal aanwezig op MIPIM, de grootste Europese vastgoedbeurs voor professionelen in Cannes. Het is wel het laatste jaar dat de stad Gent deelneemt, vernam De Tijd.

Zoals elk jaar is de Belgische vastgoedwereld goed vertegenwoordigd op MIPIM, de grootste Europese beurs voor professioneel vastgoed die dinsdag begint in Cannes. Vorig jaar waren er 1.407 Belgische deelnemers, een recordaantal. Dit jaar worden er evenveel verwacht.

Maar politici laten MIPIM sinds vorig jaar veel vaker dan vroeger links liggen. Net als in 2018 zijn er nog een 100-tal aanwezig. De nakende verkiezingen en een reeks schandalen, van Publicis en Optima tot Landinvest, leiden tot terughoudendheid in de contacten met de vastgoedwereld. Dit jaar is de enige Vlaamse burgemeester in Cannes de Kortrijkse Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Opvallend is dat de stad Gent er voor de laatste keer haar vastgoedplannen toelicht. Het nieuwe schepencollege heeft beslist in 2020 niet naar Cannes af te zakken, omdat het daar geen toegevoegde waarde meer in ziet. Vorige week kregen de organisatoren van de Belgische aanwezigheid op MIPIM die beslissing te horen.

Gent was twintig jaar geleden nochtans de eerste Belgische stad om zich op de beurs als stad te profileren. Gewezen burgemeester Daniƫl Termont (sp.a) en schepen Mathias De Clercq (Open VLD), ondertussen burgemeester, speelden daar jaren een sleutelrol in. Gent oogstte in binnen- en buitenland lof voor de efficiƫntie en het succes die het boekte met een bescheiden budget.

Termont werd net voor het einde van zijn laatste mandaat op de korrel genomen voor zijn vermeende onverantwoorde contacten met de Optima-groep, die de gelijknamige bank en een vastgoedpoot omvatte, in de marge van de beurs. Maar de waarde van de deelname voor de stad werd toen niet in vraag gesteld. Vorig jaar waren hij en Declercq wel niet meer aanwezig in Cannes.

2.050 euro per ticket

Dit jaar stuurt Gent een delegatie met vijf leden naar de beurs, onder wie de schepenen Sofie Bracke (Open VLD) en Filip Watteeuw (Groen). Declercq is er opnieuw niet bij. De tienkoppige Antwerpse delegatie, met de schepenen Annick De Ridder (N-VA) en Claude Marinower (Open VLD), is dubbel zo groot.